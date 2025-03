La scuola di via Cagliari cambia volto 

Il Comune di Desulo avvia i lavori di ammodernamento del caseggiato scolastico di via Cagliari, in cui trovano spazio le scuola dell’infanzia, primaria e secondaria del paese.

Già operative sul posto due imprese, che rimetteranno a nuovo infissi, impianti elettrici e miglioreranno le dotazioni di sicurezza di più parti dell’edificio, grazie a 204mila euro di risorse complessive regionali che renderanno il plesso più moderno e al passo coi tempi.

Per gli interventi, l’impegno sinergico di amministrazione comunale e Regione «al fine di potenziare l’offerta formativa e il diritto all'istruzione dei giovanissimi», come conferma il sindaco Gian Cristian Melis. Che aggiunge: «Si tratta di un edificio storico in cui si sono formate intere generazioni del nostro paese. Nonostante sia stato oggetto di più ristrutturazioni, da tempo necessitava dell'adeguamento di vari servizi, che ora prendono finalmente corpo, anche grazie all'impegno dei vari tecnici».

Continua Melis: «Ringraziamo la regione Sardegna per gli impegni mantenuti. Una scuola più moderna gioverà allo sviluppo di tutta la comunità locale, contribuendo a fare rete col territorio».

