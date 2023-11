La scuola di musica fa il record d’iscritti 

Sempre più iscritti - oltre 400 e un aumento del 30% rispetto allo scorso anno - con tanti genitori che si appassionano e decidono di frequentare le lezioni insieme ai figli. La Scuola civica di musica di Selargius si allarga e conquista generazioni, compresi diversi ultra sessantenni in pensione che scoprono la passione per la musica, la maggior parte iscritti alle lezioni di sassofono.

La rinascita

Una svolta per la nuova gestione dopo gli anni bui della pandemia, tanto da allargare lo staff di docenti da dedicare alle centinaia di aspiranti musicisti. «Le restrizioni del Covid hanno frenato lezioni e iniziative di promozione musicale nel territorio», ricorda la direttrice Francesca Romana Motzo, che insieme alla Clair de lune eventi musicali gestisce l’ente comunale. «Dallo scorso anno siamo riusciti a realizzare una programmazione regolare, partendo anche con l’educazione musicale dalla prima infanzia, oltre a diverse rassegne in città ma anche fuori dai confini comunali». Grazie alla collaborazione con il museo comunale, con la biblioteca, fra concerti, presentazioni di libri e dischi, seminari e masterclass. Ma anche con il festival Anderas, Monumenti aperti, il Teatro Lirico, oltre agli incontri con altre scuole civiche di musica.

E sempre dallo scorso anno c’è anche una seconda sede cittadina, oltre alla principale di via Milazzo: quella di Su Planu, ospitata nei locali comunali di via Metastasio. «Anche nel quartiere le iscrizioni sono aumentate, e insieme alle lezioni c’è una programmazione artistica dedicata», sottolinea la direttrice.

Corsi e iscritti

I corsi più ambiti restano quelli di chitarra, classica e moderna, pianoforte, canto lirico e moderno. «Tanti ultra sessantenni scelgono il sassofono, alcuni avevano iniziato da giovani e poi mollato per impegni di lavoro, altri sono alle prime armi ma determinati a imparare tecniche e segreti di questo strumento», racconta Francesca Romana Motzo. «Si stanno avvicinando anche tanti genitori dei bambini che frequentano da tempo la scuola, una tendenza positiva che conferma quanto la passione per la musica può essere contagiosa e senza vincolo di età».

Fra le novità di quest’anno c’è il corso di musica antica. «Cercheremo di attivare anche un corso per insegnare a suonare la cornamusa», annuncia la direttrice artistica. Non solo: in calendario è stato inserito il corso di musica elettronica, l'avviamento allo strumento - per i bambini in età prescolare - e le lezioni di coro polifonico del mondo, incentrate sulla musica etnica.

