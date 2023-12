«La scuola del futuro tra le nuove attività alla Manifattura» 

L’ultima sigaretta è stata fabbricata il 16 dicembre del 2001, poi per quindici anni sulla Manifattura tabacchi si è abbattuto un muro di polvere. Fino al 2016, quando la Regione ha firmato la convenzione con Sardegna Ricerche che ha trasformato la struttura in una “fabbrica della creatività”. Ora quella convenzione è stata appena rinnovata e procrastina la gestione di quello spazio da parte dell’agenzia guidata da Maria Assunta Serra fino al 2029. «Il nostro obiettivo era rendere la Manifattura uno spazio vivo, tante cose sono state fatte ma tanto ancora dobbiamo fare per creare sempre di più al centro di Cagliari la fabbrica della creatività», dice. Per esempio? «Dal momento che vogliamo creare uno spazio sempre più aperto alla città, valutiamo per il futuro anche di abbattere il muro che separa la Manifattura dalla città», in viale Regina Margherita, «così come anche la recinzione retrostante che dà verso via Lanusei», spiega la Serra.

Le attività realizzate

Dopo una serie di lavori strutturali, gli spazi della Manifattura sono stati affidati in concessione ad alcuni operatori privati nel campo tecnico scientifico. «Abbiamo riorganizzato gli spazi, allestito una biblioteca scientifica con testi particolari per scienziati e studenti in generale, creato un luogo in cui gli artigiani arrivano da tutta la Sardegna per sperimentare nuovi strumenti digitali legati all’attività artigiana», spiega ancora la direttrice generale. C’è chi, per esempio, sperimenta nuovi tagli sul cuoio e sui pellami, e chi invece si cimenta con le novità legate all’intaglio, alla lavorazione della ceramica, etc.

Il futuro

Nel piano delle attività di Sardegna Ricerche per la Manifattura grande spazio trovano le attività per i bambini. «Il nostro obiettivo è creare la scuola del futuro», spiega la direttrice generale. «Già facciamo divulgazione scientifica con i bambini a Pula e il gruppo del 10Lab organizza queste attività. Così facendo avviciniamo i bambini alla conoscenza delle materie scientifiche. Questo stesso progetto, in accordo con le scuole, vogliamo adesso proporlo a Cagliari, alla Manifattura».

