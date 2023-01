La scuola dedicata a Maria Lai 

Sulla scelta di Maria Lai non c’è stato alcun dubbio. «Le scuole non avevano un nome, così abbiamo deciso di darglielo noi», spiega la dirigente Maria Iole Nieddu. «Tra il corollario di personalità abbiamo subito pensato a una donna e la scelta di Maria Lai dipende anche dal fatto che lei è stata una grande artista in un’epoca in cui l’arte era solo maschile. E la sua arte ha raggiunto tutti».

E proprio in via Milano ieri mattina si è svolta la cerimonia di intitolazione, alla presenza delle autorità comunali, dal sindaco Graziano Milia, alla presidente del consiglio Rita Murgioni con l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta e delle insegnanti. C’erano anche Greca Piras, l’ex dirigente scolastica che aveva dato l’avvio all’iter, e la nipote di Maria Lai, Maria Sofia Pisu, 77 anni che commossa ha detto: «È bellissimo che i ragazzi imparino a conoscere questa artista, una donna che ha sentito il dovere di parlare attraverso l’arte. Era una persona speciale che univa cultura e sensibilità».

L’istituto comprensivo numero 2 adesso ha un nome: quello di Maria Lai, artista raffinata e delicata, alla quale la dirigente e le insegnanti hanno deciso di intitolare il plesso che comprende la scuola più antica della città quella di via Regina Margherita e le altre sedi di via Firenze, via Tiziano e via Milano.

La cerimonia

I laboratori

Già dallo scorso anno nelle aule, ma anche nei cortili di via Milano, via Firenze, via Regina Margherita e via Tiziano sono stati avviati numerosi laboratori sull’artista e sulle sue opere. Tra queste l’ingegnosa rappresentazione del Gioco dell’oca e il murale realizzato con i bambini e le bambine all’esterno della scuola che riprende il filone delle lavagne e che è presente con delle varianti anche negli altri plessi dell’Istituto. «E le celebrazioni sono solo all’inizio», aggiunge l’insegnante Elisabetta Fois. «A breve ci saranno i festeggiamenti con gli alunni di tutte le classi e con gli ex alunni che hanno tanto atteso questo momento».

«Artista emancipata»

«Maria Lai è stata una grande artista contemporanea, figlia della nostra terra e conosciuta in tutto il mondo. Una donna che è riuscita a rappresentare la vera emancipazione femminile», ha evidenziato la presidente del consiglio Rita Murgioni. La cerimonia è stata allietata dal coro delle insegnanti guidate da Solida Zucca e dall’esibizione dei docenti Massimiliano Loi al flauto traverso e Giuliana Congiu al pianoforte che hanno suonato alcuni brani.

Ai ragazzi e alle ragazze dell’Istituto alberghiero Gramsci di Monserrato, che ha curato il servizio di catering e l’accoglienza, il compito di consegnare dei nastri che simbolicamente sono stati legati insieme, a ricordo dell’opera relazionale “Legarsi alla montagna” che Maria Lai realizzò nel suo paese d’origine coinvolgendo l’intera comunità, nel 1981. Quando la dirigente Maria Iole Nieddu ha scoperto la targa commemorativa contenente il logo (finanziato da Fondazione Banco di Sardegna) realizzato in collaborazione con la facoltà di Architettura dell’Università di Sassari c’è stato un lungo applauso. L’istituto comprensivo ha un nome. Per sempre.

