La scuola dedica le aule ai personaggi amati dagli studenti 

Venti aule scolastiche dedicate ad altrettanti personaggi che si sono distinti in diversi settori, uniti da un percorso di legalità. “Storie di civiltà, impegno e coraggio per abitare la nostra scuola”: è il progetto dell’istituto comprensivo di Arbus che chiude l’anno scolastico sostituendo alle tradizionali lettere dell’alfabeto di ogni singola classe una targhetta con nome, cognome, fotografia di un personaggio, legato all’attività scolastica. Per esempio, i ragazzi della secondaria sono stati in Sicilia per un viaggio d’istruzione e hanno visitato i luoghi legati alle vittime della mafia, ed ecco l’aula battezzata Peppino Impastato. Due i personaggi di Arbus: Giovanni Atzeni, il «sindaco buono, uno dei migliori che il nostro paese abbia mai avuto» e poi Salvatore Piredda, per tutti “nonno felicino”, tornato a scuola a 98 anni per la licenza media. Ai piccoli dell’infanzia non poteva sfuggire Gianni Rodari, sono stati bravi a disegnarlo con creatività e fantasia. «Il progetto – spiega l’insegnante di lettere, Consuelo Cossu – ha coinvolto l’istituto nel programma di educazione civica sulla legalità, intesa come valore del singolo, attraverso gli esempi che ci ha lasciato, ma abbraccia tutta la comunità. Lavoro entusiasmante per i ragazzi, protagonisti nella stessa scelta dei personaggi». ( s. r. )

