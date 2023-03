La scuola contro l’abbandono degli animali 

L’amore e il rispetto per gli animali, i problemi legati all’abbandono e una serie di iniziative per sensibilizzare i ragazzi verso i quattrozampe. Sono i punti cardine del progetto “Io non ti abbandono” ideato dalla docente Monica Musio nella suola secondaria di primo grado Grazia Deledda, un istituto da sempre attento ai problemi sociali. Nei giorni scorsi le classi prima, seconda e terza A e la terza B sono state coinvolte in un’iniziativa di sensibilizzazione particolare. Una mattinata di dibattito con veri esperti del settore: all’incontro hanno partecipato Giuseppe Sedda, responsabile del servizio veterinario della Asl di Oristano; Monica Pais, responsabile della clinica veterinaria Duemari di Oristano e presidente della onlus Effetto Palla e anche la pitbull Palla (la cagnetta salvata sette anni fa), il sindaco e l’assessore alla Cultura del Comune di Cabras Andrea Abis e Carlo Trincas.

La mattinata è stata un’occasione molto importante per tutti i ragazzi che con grande interesse e partecipazione hanno seguito le storie raccontate dagli esperti, con problematiche ambientali e naturalistiche. Inoltre Monica Pais ha proiettato anche un video sugli incendi nel Montiferru «e gli studenti avevano già realizzato un lavoro sui roghi del 2021 quindi sono stati molto colpiti da quelle immagini» ha spiegato la professoressa. E ancora un video sulla liberazione di alcuni esemplari di Caretta caretta.

