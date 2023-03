La scuola col giardino sul tetto 

«Ho scelto Castiadas – spiega Leoni (che avrebbe potuto preferire altri cento luoghi) – perché la frequento da ormai trent’anni ed è un posto meraviglioso. C’è tutto: montagne, siti archeologici, storia e agricoltura. E ovviamente il mare, che basterebbe solo questo». Per rasentare la perfezione – anche se questo Leoni non lo dice – ci vorrebbe anche una scuola all’avanguardia, in stile nord Europa: una scuola aperta a tutti ed immersa nel verde, quasi ad accompagnare la natura. «Ho pensato – spiega ancora l’architetto – all’importanza della produzione agricola e del cibo anche a scuola, ma il tutto in maniera divertente. I due blocchi di aule e quello dei servizi comuni, oltre ad essere connessi dagli alberi, saranno tenuti assieme da un tetto che è anche un giardino».

La scuola del futuro – quella che sorgerà a Castiadas entro il 2025 – è stata presentata in municipio ai genitori degli alunni dal progettista, l’architetto cagliaritano Fabrizio Leoni con studi a Barcellona e Milano (dove, tra l’altro, insegna al Politecnico progettazione architettonica e urbana). Un progetto che si è piazzato al terzo posto nella graduatoria regionale predisposta dal Ministero e che, proprio per questo, è stato finanziato con 2,2 milioni di euro (fondi Pnrr, solo sette le scuole premiate in Sardegna).

I 125 alunni – 70 delle elementari e 55 delle medie – saliranno sul tetto per coltivare frutta e ortaggi. Poi di nuovo giù nelle aule a consumo energetico prossimo allo zero. Al centro un campo da basket, la biblioteca e anche una caffetteria aperta a tutti, turisti compresi.

Nel futuro

Il progettista

Luogo aperto

Uno dei punti chiave è «il fatto – aggiunge Leoni – di aver pensato la scuola come un luogo aperto a tutti». Al centro, appunto, è prevista una mensa, una biblioteca, una caffetteria e gli spazi sportivi. Quindi le aule e, al di sopra – oltre al tetto-giardino – i laboratori.

La scuola sorgerà a Olia Speciosa al posto di quella esistente che verrà, appunto, demolita per essere ricostruita. Tutti i costi – demolizione compresa – sono compresi nei 2,2 milioni del Pnrr.

Il sindaco

Particolarmente soddisfatto il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni: «Oltre ad essere all’avanguardia – sottolinea - è bellissimo vedere come è stata concepita la scuola all’interno di una comunità, e cioè uno spazio aperto coi cittadini che possono fare tante attività». Quanto ai bambini, col giardino sul tetto «diventano protagonisti della crescita delle piante – aggiunge - e poi, magari, utilizzano i prodotti dell’orto per cucinare in mensa».

Murgioni, infine, chiede ai genitori «di darci eventualmente qualche suggerimento, questo è il progetto preliminare e c’è ancora un po’ di tempo per il definitivo». In ogni caso «contiamo – conclude il primo cittadino di Castiadas – di chiudere tra qualche mese e far partire i lavori nella primavera del 2024. L’obiettivo, ma questi sono anche i tempi del Pnrr, è quello di avere la nuova scuola già per la stagione 2025-26».

