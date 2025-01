La scuola civica si allarga: si è affiliato anche Escolca 

La Scuola civica di Musica di Villacidro può contare da quest’anno su un nuovo Comune affiliato. Dopo l’ingresso di Gergei lo scorso anno, il territorio del Sarcidano sarà rappresentato anche da Escolca.

«Siamo molto felici della recente adesione alla Scuola Civica di Villacidro e abbiamo già iniziato le pratiche burocratiche per avviare in paese diversi corsi musicali», conferma il sindaco di Escolca, Eugenio Lai. «Abbiamo conosciuto la realtà della scuola grazie all’esperienza positiva di Gergei, con cui collaboriamo per tante iniziative. Consideriamo la civica di Villacidro un esempio virtuoso, inaugureremo presto una sede della scuola nel nostro Comune, senza andare in contrasto con i corsi già disponibili a Gergei, che alcuni nostri concittadini stanno frequentando con entusiasmo e profitto”.

Con Escolca, salgono a sette i Comuni associati, che comprendono oltre al già citato Gergei anche Gonnosfanadiga, Pabillonis, Collinas e Segariu.

La soddisfazione per il nuovo ingresso è condivisa anche dal presidente della Scuola Civica e assessore alla Cultura di Villacidro, Christian Balloi: «L'ingresso di Escolca è motivo di gioia ed orgoglio per l'ottimo lavoro svolto dai docenti e di tutti coloro collaborano con la Scuola Civica: attraggono nuovi iscritti e spronano nuove amministrazioni a unirsi. Ad oggi l’ente musicale conta oltre quattrocento allievi iscritti nei Comuni affiliati, che a breve includeranno anche Guspini», anticipa Balloi. (m. m.)

