La Scuola Civica ha trovato casa all’ex Blocchiera 

Un viaggio emozionante nella musica. Lunedì sera all'ex Blocchiera Falchi, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della Scuola Civica di Musica, il nutrito pubblico presente è rimasto incantato dal concerto tenuto per l'occasione dal chitarrista Martin Pridal, nell'ambito della rassegna musicale Note d'Ogliastra. Ad accompagnarlo anche due talentuose musiciste Carol Mello e Manuela Lyoi. La scuola civica di musica ha traslocato dalla sede di via Su Troccu alla più centrale e facilmente raggiungibile Blocchiera.

L’attività musicale a Tortolì è ripresa lo scorso anno per volontà dell’amministrazione che ha rinnovato la convenzione con il Comune di Lanusei per tre anni. Questo ha permesso ad un centinaio di allievi di tutte le età di fruire della preparazione di professionisti e dalla preziosa direzione artistica di Simone Pistis. La consigliera delegata Stefania Vargiu commenta: «Inaugurare la nuova sede è motivo di orgoglio per la nostra amministrazione che si pone come obiettivo la crescita culturale della nostra città. Sono convinta che questo luogo rappresenterà in futuro un punto di riferimento per ogni forma d'arte». «Una splendida serata, grazie all’amministrazione per il supporto», hanno commentato dalla Scuola Civica. In tutte le sedi di Lanusei, Bari Sardo, Ulassai e Tortolì la Scuola quest’anno ha visto crescere i suoi alunni.

