La scuola civica di musica riapre per il sesto anno 

La scuola civica di musica di Selargius riparte con numeri da record. Il sesto anno sotto la direzione di Francesca Romana Motzo e Bruno Camera, che fa registrare un boom di allievi: 507 domande di iscrizione arrivate nella sede di via Milazzo.

Una scuola che, all’inizio della nuova gestione esternalizzata, era partita con 88 iscritti. "Una realtà preziosa per il territorio, e i numeri in crescita confermano l’ottimo lavoro della direttrice artistica e del direttore”, il commento dell’assessora alla Cultura Sara Pilia. Lezioni di pianoforte, batteria, canto lirico e moderno, violino e violoncello, chitarra classica, elettrica e basso, flauto traverso, sassofono e clarinetto. Ma anche organetto e tutti percorsi dedicati all’infanzia dai 3 anni in su, con un corso riservato all’avviamento allo strumento per tutte quelle bambine e bambini che vogliono esplorare il mondo musica. Spazio anche alla musica dal vivo “sia per dare la possibilità alle allieve e agli allievi di potersi esibire in pubblico, che per omaggiare i vari cantautori italiani o gruppi musicali che hanno segnato in modo indelebile la storia della musica del ‘900”, spiegano dalla scuola.

Domani il debutto del nuovo anno musicale: alle 19 nell’aula consiliare del Comune ci sarà Antioco Floris, professore ordinario di cinema di Unica che dialogherà con il regista Enrico Pau. Musicista ospite della serata, Federica Deiana, sound designer con all’attivo già collaborazioni cinematografiche importanti e musicista elettronica stimata da case discografiche internazionali, che dedicherà alla serata uno dei suoi live set. (f.l.)

