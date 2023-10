«La scuola civica di musica non è più costosa delle altre» 

«La scuola civica di San Sperate è più costosa di quella di Cagliari? No, facciamo chiarezza». Il presidente del consiglio d’amministrazione della scuola civica di musica, Andrea Sanna, risponde alle recenti critiche di alcuni studenti della scuola dedicata allo scultore delle pietre sonore Pinuccio Sciola. «Recentemente ci sono stati indirizzati degli “appunti” che di fatto sollevano dubbi sull’operato e sull’equilibrio della conduzione, sulla trasparenza delle comunicazioni, sulle scelte didattiche (nel merito della durata delle lezioni, dei gruppi classe) e addirittura sulle scelte economiche relativamente alla determinazione delle quote di iscrizione, con delle tabelle sommarie che coinvolgono, a confronto, altre istituzioni musicali», racconta Sanna in una lunga lettera aperta di 8 pagine disponibile sul sito della scuola civica.

«Effettivamente c’è stato un aumento delle rette», ammette Sanna. Dopo 5 anni, si è deciso di incrementare il compenso lordo degli insegnanti a 23 euro l’ora. «Altrimenti non sarebbe risultato conveniente per molti di loro, trattandosi di contratti autonomi con partita Iva». Eppure i costi sansperatini, secondo Sanna, al netto di eventuali “ritocchi” non sarebbero paragonabili a quelli del circondario: «Noi non imponiamo limiti di alunni e il solfeggio è incluso. Non sono sostenibili calcoli e medie semplicistiche». Per Sanna La i costi e i corsi, per modalità e offerta, non sarebbero equiparabili. «Abbiamo oltre 300 iscritti. Le nostre porte, per fugare eventuali dubbi di persona, sono aperte». (m. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA