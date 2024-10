La Scuola civica di musica fa il pieno di iscritti 

La Scuola civica di musica per l’Ogliastra fa il pieno di iscritti. Boom di iscrizioni anche per l’anno accademico 2024-2025 che superano quota 400 su tutte quattro le sedi: Lanusei, Bari Sardo, Ulassai e Tortolì. Punto di riferimento per tutta l’Ogliastra, la Scuola civica prosegue nel suo percorso di crescita: tra le conferme ci sarà di certo la musica d’insieme, su cui la scuola crede e investe, mentre tra le novità una street band di percussioni per adulti e ragazzi. Il direttore della scuola, Simone Pistis, commenta: «Quest’anno c’è stato il rinnovo dell'appalto con la Doc educational, come da sette anni a questa parte, e in sinergia con il comune. Anche gli altri comuni hanno firmato la convenzione per i prossimi tre anni, che ci consente di avere una visione a lunga scadenza e ci conferma che stiamo lavorando con una prospettiva giusta per la promozione della cultura e della musica tra i ragazzi. - e prosegue - La Scuola civica di Lanusei lavora da 27 sul territorio con una buona proposta qualitativa e costantemente in crescita e questo viene apprezzato». A pagare, anche i tanti progetti con le scuole elementari e medie del territorio per coinvolgere sempre più ragazzi e famiglie nel mondo della musica.

