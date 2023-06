La scuola civica di musica assumerà una segretaria 

La scuola civica di musica di San Sperate cerca una figura per la segrereria dell'ostituto. A darne annuncio è l'amministrazione sansperatina. Vengono dunque impartite al direttore gestionale le direttive circa «la necessità di individuare una figura che supporti il direttore artistico nella gestione didattica e il direttore gestionale nella gestione amministrativa con mansioni di segreteria della scuola civica».

L’incarico sarà biennale con possibilità di rinnovo per un altri due anni per un incarico professionale di 350 ore annuali e un compenso di 5mila euro come indicato nel Bilancio di previsione 2023-2025. (m. p.)

