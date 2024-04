La scuola che insegna la solidarietà: Mattarella premia Ozieri 

Via dai banchi, fuori dalle aule, per una lezione di solidarietà che ricorderanno per tutta la vita, e che è valsa il plauso del Quirinale. È la straordinaria esperienza degli allievi dell'Istituto di istruzione superiore Antonio Segni di Ozieri. Gli studenti che nello scorso anno scolastico frequentavano il quarto anno nelle sezioni A e B del liceo scientifico, e nella sezione A del classico, hanno ricevuto una delle targhe assegnate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per «azioni collettive» di solidarietà, nel giorno in cui 29 giovani sono stati insigniti del titolo di Alfiere della Repubblica.

Durante le vacanze natalizie del 2022 alcuni studenti delle tre classi hanno partecipato, coordinati dalla loro insegnante di religione e in collaborazione della Caritas della diocesi di Ozieri, al progetto “Mi metto al servizio”, attività attraverso cui la scuola sviluppa le competenze trasversali dei suoi giovani. Così, in occasione del Natale i ragazzi hanno dato un aiuto alla mensa della Caritas di Sassari e alla Croce Ottagona di Ozieri. La loro testimonianza di servizio è stata contagiosa, tanto che altri studenti si sono sentiti coinvolti e hanno offerto la propria disponibilità come volontari. La notizia arrivata da Roma ha riempito di orgoglio la comunità scolastica.

