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Isili.
07 ottobre 2026 alle 00:54

La scuola-cantiere riconsegnata agli studenti   

Presto riaperte la palestra e l’ala d’ingresso dell’Istituto “Zappa-Pitagora” 

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I lavori sono ormai in dirittura d’arrivo e presto a Isili verranno riaperte la palestra e l’ala dell’ingresso principale dell’Istituto Superiore (liceo e tecnico) “Zappa-Pitagora”. Il blocco sportivo è rimasto chiuso a lungo per consentire l’intervento di ristrutturazione, così anche l’ingresso per il quale si sta procedendo al completamento dei dettagli strutturali e di sicurezza, con l’installazione dei nuovi infissi, l’adeguamento dei dispositivi antincendio e la successiva pulizia straordinaria dei locali. Passi avanti verso l’atteso avvio del Polo unico scolastico. Nei giorni scorsi c’è stato il sopralluogo da parte dei sindaci di Isili e di Escolca, Luca Pilia ed Eugenio Lai, insieme ai dirigenti della Città Metropolitana di Cagliari, ai tecnici e al nuovo dirigente scolastico Francolino Maugeri.

Un anno di disagi

Oggi il palazzetto è completamente ultimato, pronto ad accogliere di nuovo studenti e studentesse costretti, per oltre un anno, a spostarsi nel campo sportivo, oppure, nelle brutte giornate, a restare in classe. Ma questa è solo una parte di un progetto più ampio che dovrebbe portare a riunire in un’unica scuola tutti i corsi attivi. Infatti il corso di Scienze umane si trova attualmente nella sede staccata di via Emilio Lussu, dall’altra parte del paese. Il sopralluogo dei sindaci e dei tecnici ha permesso la verifica della situazione generale per valutare quando e come si potrà arrivare ad avere il tanto ambito unico Polo scolastico.

Il passo avanti

La riapertura della palestra e dell’ingresso principale sono solo due delle urgenze sulle quali bisogna intervenire per completare il quadro. Un’ala della scuola è ancora chiusa, così come il cortile interno sul quale si affacciano i diversi bracci dell’istituto. I due sindaci hanno comunque messo in evidenza i troppi ritardi che hanno interessato questi lavori e interessano anche l’opera incompiuta. La visita dei dirigenti ha tuttavia portato a un passo avanti in fatto di edilizia scolastica. Il sindaco di Isili Luca Pilia: «C’è un percorso chiaro verso una scuola sempre più efficiente, sicura e centrale per la vita giovanile e sociale di tutto il nostro territorio». «Un incontro positivo», aggiunge Eugenio Lai, «che mette le basi per ulteriori investimenti e per l’istruzione dei nostri ragazzi e ragazze».

La riorganizzazione

Si lavora per intercettare le risorse finanziarie necessarie alla riorganizzazione che permetterebbe di razionalizzare le spese di gestione e manutenzione, garantire un miglior utilizzo delle risorse pubbliche, offrire una didattica più integrata e spazi moderni in un’unica sede attrezzata.

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