«La scultura mi ha rapito l’anima» 

«Sono un autodidatta che ama imparare tante cose». Modestia, grandi sorrisi e il vocione di chi la vita la divora, Benito Pili ha 50 anni ed è uno scultore: per lavoro e per passione. Da poco si è aggiudicata la commissione di un’opera d’arte che ornerà il parco sestese dedicato alle vittime delle foibe. E mentre lavora nel suo laboratorio a Sestu tra lastre e sculture, si racconta. «Io faccio il marmista, realizzo lastre, rivestimenti. Ma mi identifico veramente nella scultura e ho creato tantissime opere».

Lo studio

Aveva vent’anni quando ha iniziato quella che sembrava una tappa in una vita già molto varia: «Studiavo pedagogia dopo essermi diplomato in agraria, in paese c’era un ragazzo che aveva aperto un laboratorio di scultura e aveva bisogno di un aiuto. Io mi sono proposto per curiosità e per fare qualche soldo, anche se prima le pietre mi limitavo a tirarle. Eppure mi sono innamorato di questo mondo, persino dell’odore delle pietre. Ho bisogno di sentirlo come quello della carta per chi ama i libri. Mi ha rapito Ho avuto la fortuna di avere genitori che mi hanno sempre supportato in ogni mia passione». La prima scultura, non è un caso, «è un ritratto che ho dedicato a mio padre».

I lavori

Pili sfoglia l’album di questi ricordi di pietra, molti dei quali pubblica anche sui suoi profili social. Ci sono tre figure bianche, un po’ femminili, lunghe e tese verso l’alto: «È la mia visione della dea Madre: anziché lasciare le braccia sui fianchi, come spesso avviene, ho voluto dare slancio verso l’alto. Mi affascina molto la dea madre, ha un aspetto moderno». Poi un gruppo di figure oscure, senza volto: «Ciascuna è ferma in una posizione. Il corpo quasi manca, non c’è viso. Volevo rappresentare lo spirito dell’uomo, dentro il vestito che lo nasconde. Trasmettere un significato che sia comprensibile a chi guarda». Pili non si sente uno scultore astratto: «Alcune figure nascono durante la notte, magari da certi pensieri che mi vengono. Come artista ho bisogno di essere capito, voglio creare qualcosa di cui sia colto il significato».