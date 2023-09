«La scrittura? Ha capacità terapeutiche» 

Da dieci anni Carmen Salis abbina la sua attività di scrittrice (in versi e in poesia) a quella di editore. La 59enne cagliaritana di origine ormai capoterrese d’azione gestisce corsi di scrittura espressiva anche per bambini e persone speciali e segue aspiranti autori in tutta l’isola.

La scrittura come recupero sociale?

«Sì. La scrittura espressiva è importantissima e non c'è alcun vincolo. La nostra pratica si basa sull'utilizzo dei sensi, delle emozioni e sull'ascolto profondo. Cerco di non correggere nulla; ho classi di adulti che frequentano da tanti anni, dove il processo creativo è terapeutico, un atto di ascolto e condivisione reciproca. Le parole diventano un mezzo per esplorare il mondo interiore e affrontare le sfide personali. In alcuni casi i miei allievi hanno pubblicato le loro opere».

Cosa può fare Capoterra per rilanciare la cultura?

«Capoterra ha un grande potenziale culturale che potrebbe essere sfruttato in modo più ampio. Perché non organizzare un festival letterario? Invitare non solo i lettori del circondario, ma anche quelli provenienti dai dintorni. Penso che una statua dedicata a Oreste Pili, linguista capoterrese, figura importante della cultura sarda».

Lei è editrice dal 2013 insieme a Roberto Sanna.

«Amico Libro, la nostra casa editrice, ha sede a Capoterra. Ogni anno, organizziamo almeno una decina di eventi in biblioteca per promuovere la letteratura in città. Seguiamo un'etica editoriale rigorosa. Non accetto ogni manoscritto che mi viene proposto e richiedo che le opere non siano autoprodotte. La qualità del testo è cruciale per noi, se necessario, possiamo collaborare con gli autori per raffinare il loro lavoro o, se preferiscono, possono scegliere di farlo editare da un'altra agenzia. La priorità è sempre garantire un prodotto editoriale di qualità».

Chi sono le persone che pubblicano con AmicoLibro?

«Generalmente persone alla prima esperienza e non hanno mai pubblicato nulla in precedenza o hanno avuto risultati fallimentari con l'autoproduzione. Conosco molti giovani esordienti che cercano l'opportunità di essere pubblicati».

Quanto costa essere pubblicati?

«Non è la pubblicazione in sé che richiede un pagamento, ma piuttosto la revisione e messa a punto redazionale del testo da pubblicare. Si possono pagare 3-400 euro. Questa fase è di vitale importanza, senza di essa rischiamo di vedere proliferare opere autoprodotte di dubbia qualità. Prendiamo ad esempio il caso del libro del generale Roberto Vannacci, un'opera autoprodotta e venduta su Amazon, che, a mio avviso, non dovrebbe circolare».

Perché aprire una casa editrice?

«La passione per la scrittura e per l'editoria è il motore che mi spinge. Sono estremamente orgogliosa quando uno degli autori che produciamo con noi riesce a raggiungere traguardi importanti. Lorenzo Scano è un esempio tangibile: è partito con noi, e oggi lo vediamo a Milano, a lavorare con Rizzoli. La sua crescita è un motivo di grande soddisfazione, il suo talento lo porterà ancora più in alto».

