«La scrittura è come un farmaco» 

Il cognome illustre non lo ha intimorito, tanto meno lo ha fatto desistere.

Sì, perché per Giuseppe Niffoi, fratello minore del più famoso Salvatore, «la scrittura è una cura, un farmaco che migliora le giornate e mi ha aiutato a sconfiggere “Sua maestà il cancro”», ribadisce questo 60enne di Orani, conosciuto nel suo paese con il nomignolo di Karrone.

Dopo aver esordito nel 2016 con il suo primo romanzo autobiografico, “Il mercante del male”, e aver pubblicato il suo secondo lavoro nel 2017 (“La messaggera dei morti”), il pensionato con la passione per la scrittura si ripresenta in libreria con il terzo romanzo, “Il gobbo e il peccato” (pubblicato da Susil Edizioni, 128 pagine, 18 euro).

Due lavori letterari scritti di getto, arrivati a breve distanza l’uno dall’altro. Con “Il gobbo e il peccato”, invece, l’impressione è che abbia deciso di prendersi del tempo, di ponderare tutto. Quali sono le ragioni?

«Ho iniziato a scrivere questo libro nel 2021, dopo un annetto di riflessioni. Questa pausa mi è servita tantissimo, perché la fretta non è una buona consigliera. Avevo bisogno di perfezionare alcuni aspetti, magari di non commettere alcuni errori fatti in passato. D’altronde, non mi definisco uno scrittore».

Ritiene il suo ultimo romanzo il lavoro del perfezionamento?

«Questo è un libro che mi soddisfa, dove vedo chiaramente un inizio e una fine. Mi interessava che fosse ben descritto, ecco perché mi sono preso tutto il tempo necessario».

Dando uno sguardo ai titoli dei suoi tre libri, emerge subito un filo conduttore. Il ricorso al macabro è una costante?

«Diciamo che non riesco a scrivere di gite in barca. Ho iniziato con “Il mercante del male” per descrivere la mia teoria di famiglia. Il cancro ha portato via mia madre quando ero ancora un bambino e non avevo ben chiaro neppure il concetto della morte. Poi, ha fatto altrettanto con mio padre. Infine, quello che ho definito il “mercante del male” ha raggiunto anche me. Io l’ho curato, tredici anni fa, e adesso mi tolgo il cappello e chiamo il cancro “Sua maestà”».

Non si separa mai da un vistoso crocifisso: prima di dedicarsi alla scrittura ha abbracciato la fede?

«Durante le cure, e le tante giornate trascorse all’Oncologico, mi sono avvicinato alla fede, a Padre Pio. Lì ho fatto una promessa: ho deciso di cambiare completamente vita. La mia non era un’esistenza burrascosa, però diciamo che era un po’ leggera. La scrittura è stata una naturale conseguenza».

Quando è avvenuto questo avvicinamento e cosa rappresenta la scrittura?

«Mi sono avvicinato di recente, tutto sommato. In quel periodo difficile, in cui mi trovavo all’ospedale Oncologico, ho scoperto davvero la scrittura. Era il 2016. In quel primo libro ho messo un po’ tutta la mia vita: i miei genitori, la malattia. Non è un lavoro perfetto, ma ogni volta che lo leggo mi vengono i brividi».

Che significato riveste, la scrittura, in questa fase della sua vita? È lo strumento della rinascita?

«La scrittura mi aiuta a mantenere i piedi per terra, l’umiltà, perché in questa vita non si smette mai di imparare. Non dobbiamo mai definirci scrittori. Altrimenti, rischi di fregarti con le tue stesse mani. Ecco, sono uno che scrive solo quello che pensa».



RIPRODUZIONE RISERVATA