La scrittrice che ha salvato le cernitrici dall’oblìo 

«Valente autrice, ha dato voce alle donne che hanno svolto un ruolo significativo nel mondo minerario sardo». È questa la motivazione messa nero su bianco nella targa consegnata, ieri nella sala consiliare del Palazzo Civico di Cagliari, dal sindaco Paolo Truzzu a Iride Peis Concas, 83 anni, maestra di Guspini, che si aggiudicata il premio “Donna Sarda 2023”, ideato dal Lions Club Cagliari Lioness e giunto alla trentaseiesima edizione. «Dedico questo premio alle donne di miniera», ha detto Iride Peis Concas visibilmente emozionata. Nei suoi libri ha raccontato la vita delle donne e delle bambine che lavoravano a Monte Vecchio, dove lei era arrivata insieme al marito, medico della miniera più grande d’Europa.

La memoria salvata

«Le mie donne escono dall’oblio: ho raccontato di loro perché so quanto hanno lottato, faticato, portando avanti un lavoro importante per la società. Le cernitrici che hanno lavorato nelle laverie e nei piazzali delle miniere, sono donne che hanno portato avanti i valori della solidarietà, della sorellanza, dell’indipendenza e della libertà», ha aggiunto, ricordando in particolare le donne a piedi nudi nei piazzali delle miniere e le undici cernitrici che, il 4 maggio del 1871, persero la vita nella tragedia del Cantiere Azuni. Sofferenze, difficoltà, privazioni, sono state toccate con mano dall'autrice che ha voluto far conoscere, dal punto di vista delle donne, quanto accadeva in miniera.

Non un giorno solo

«Lo dico da padre e da marito, le donne ci aiutano a essere migliori. Celebriamo la loro festa un giorno all’anno, ma dobbiamo uscire da questo stereotipo e ricordarle con rispetto tutto l’anno», ha commentato il sindaco Paolo Truzzu. «Undici anni fa il premio andò a Daniela Ducato e oggi torna a Guspini», ha sottolineato la vicesindaca di Guspini Francesca Tuveri. «Il lavoro che da sempre maestra Iride fa per raccontare la nostra collettività è immenso e ci rende orgogliosi».