La scoperta della Via Lattea nelle notti della valle di Antas 

Ritornano, a Fluminimaggiore, gli appuntamenti in notturna nella suggestiva valle di Antas. Sotto le colonne dell’antico tempio immerso fra le colline, da sempre meta di turisti e appassionati della storia antica di questo angolo di Sardegna, il 17 luglio, si potrà scrutare il cielo notturno «Le stelle e le costellazioni, – promettono gli organizzatori della cooperativa Start Uno che gestisce il sito – saranno le protagoniste con le loro forme assieme alla Via Lattea. Con un laser l'astrofisica Barbara Leo, disegnerà le costellazioni e racconterà le loro storie. Tutte le informazioni per poter partecipare nella pagina Facebook dedicata all’evento in notturna. (fe. ma.)

