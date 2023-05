La sconfitta tra delusioni e rivalse  

Nei comuni andati alle urne domenica e lunedì, la sconfitta elettorale ha tante facce. Fa male ai sindaci che hanno perso per pochi voti, ma brucia pure dove il distacco è più consistente.

Delusi e costruttivi

Franco Frongia a Milis. accetta il verdetto con l’amaro in bocca. «Quando si perde – spiega – qualche errore si è fatto. Noi eravamo fiduciosi per aver proposto una lista con molte professionalità. Ora eserciteremo il nostro ruolo che deve essere distinto dalla maggioranza senza commistioni. Senz’altro ci distingueremo dal consigliere Mondo Deiola». Quest’ultimo chiarisce come intende la minoranza. «La mia opposizione – afferma – è stata sempre collaborativa. Prima viene l'interesse generale e il bene comune. Con questo spirito si può fare molto». Anche Roberto Loche, candidato sindaco a Pompu, annuncia collaborazione. «La nostra opposizione sarà costruttiva – spiega- e le proposte per lo sviluppo del paese di supporto al sindaco a cui facciamo i migliori auguri». Jonata Cancedda sconfitto a Modolo ha preso soli otto voti. «Non potevamo pretendere che in un mese di si facesse meglio – spiega – anche perché non siamo originari del territorio. Auguriamo al gruppo di maggioranza e al sindaco buon lavoro. Faremo opposizione propositiva ma, senza sconti. Saremo la voce dei modolesi che ci hanno dato fiducia e chiederemo di fare chiarezza – anticipa Cancedda – sulle tante residenze di comodo segnalateci». Ad Ales, Antonello Rossi non nasconde la sconfitta. «Accettiamo con rammarico l'esito – afferma – non prevedibile nei numeri e alla luce della campagna elettorale. Le qualità dei componenti e il programma avrebbero meritato maggior sostegno da parte degli elettori, che invece si sono fatti affascinare da promesse e dall’operato inconsistente dell'amministrazione uscente. Ci impegneremo – chiarisce Rossi – ad attuare una opposizione attenta e costruttiva nell’interesse di Ales e Zeppara».

Nonostante tutto

Gabriella Tatti di Nughedu Santa Vittoria è invece soddisfatta di quanto fatto. «Con Serafino Loi e Alessio Cossu – sottolinea – rappresenteremo la metà del paese che ha creduto in noi e ci ha sostenuto. Collaboreremo per il bene comune. Non è stato semplice formare un'altra lista – afferma – ma soprattutto sfidare una formazione sostenuta da un parlamentare. La nostra è comunque una vittoria: abbiamo lavorato con passione, dedizione e onestà». Emanuele Mele, è contento nonostante la sconfitta. «Insieme per Villanova – afferma – raggiunge l’ottimo quasi 40% in poco più di 3 mesi dopo il tradimento ai danni dell'ex sindaco. In Consiglio faremo la nostra parte in modo attivo». Commenta l’ insuccesso anche la sindaca uscente di Soddì Greta Pes. «Avremo voluto continuare nel nostro lavoro – spiega – ma abbiamo comunque raggiunto un buon risultato. Ci impegneremo con la speranza di trovare una collaborazione che porti a un solo obiettivo, il bene del paese».