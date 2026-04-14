La sconfitta in casa nel derby non ferma la corsa della Cos 

Al netto della rovinosa caduta dell’Olbia, travolta in trasferta dalla capolista Scafatese 4-1 e scivolata al penultimo posto, a un punto dalla zona playout e a 9 da una salvezza diretta ormai impossibile, la 14ª giornata di ritorno di Serie D regala alle sarde più gioie che dolori.

Perfino il derby casalingo col Budoni, perso 0-1 su rigore (dell’ex Santoro), non sconvolge i piani della Costa Orientale Sarda, ottava con 42 punti a un passo dalla conferma della categoria. «Abbiamo fatto una gara di carattere, in cui ci è stato annullato un gol di Anedda che era regolare», premette il vice allenatore Nicola Ruggeri, «ma arrivavamo da sette risultati utili. Ora bisogna pensare alla prossima partita col Monterotondo, in cui proveremo ad andare a prenderci la salvezza». Trasferta che salteranno per squalifica il tecnico Francesco Loi, espulso nel derby, e Walter Anedda per somma di ammonizioni.

Ben altro clima sulla sponda gallurese, dove il Budoni festeggia un successo che vale il balzo fuori dalla zona retrocessione con 38 punti. «Abbiamo vinto una partita sporca: ci prendiamo questi 3 punti che per il nostro percorso sono fondamentali e pensiamo alle prossime tre gare, che per noi saranno tre finali», esulta l’allenatore in seconda Alessandro Steri: «La squadra stava attraversando un periodo particolare sotto l’aspetto dei risultati, ma i ragazzi sono stati sempre eccezionali e nel derby hanno dato una grande risposta: adesso pensiamo alla sfida con l’Atletico Lodigiani, che può portarci alla salvezza».

Salendo in classifica con 41 punti c’è il Latte Dolce, che grazie al 4-0 rifilato a Sassari alla Palmese vola a +3 sui playout. «La squadra sta lavorando forte nel momento più delicato della stagione: veniamo da tre risultati utili consecutivi ma non possiamo rilassarci, la bagarre coinvolge ancora tante squadre», è il commento del tecnico Michele Fini. Infine il Monastir, rimontato in casa dalla vice primatista Trastevere sul 2-2. «Anche questo fa parte della nostra crescita», dice Marcello Angheleddu, che ha guidato la matricola campidanese a ridosso dei playoff con 46 punti a tre turni dalla fine. «Era impensabile che il Monastir facesse questo campionato: siamo partiti per salvarci e oggi», sottolinea il tecnico, «possiamo dire di avercela fatta».

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