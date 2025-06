«La sconfitta? Il centrosinistra era diviso» 

«L’elettorato di centrosinistra si è diviso tra me e Raimondo Sanna, mentre quello di centrodestra ha votato compatto Paola Ugas. Il blocco dei voti è stato diviso in due ed è arrivata la sconfitta». Alessio Marotto, uno dei tre candidati a sindaco alle ultime Amministrative, analizza così il risultato ottenuto dalla sua lista, arrivata terza con 701 voti, appena quattro in meno rispetto a Sanna e 147 dietro la vincitrice Paola Ugas. Una distanza minima, che ha fatto la differenza, lasciando Marotto fuori dalla corsa per la guida degli uffici di via Progresso per i prossimi cinque anni.

L’analisi

Un dato politico su cui è importante riflettere ed è necessario lavorare secondo il capogruppo di “Monastir è adesso”. Con amarezza ma anche lucidità Marotto prende atto della scelta dei suoi concittadini. «Pensavo di subire questa sconfitta elettorale, invece la vivo come una ripartenza importante in un ruolo che non ho mai svolto, ma che mi piace. Mi aspettavo qualche voto in più, viste le competenze presenti nella lista» prosegue il capolista, che continua a essere supportato dai suoi elettori all’indomani del voto arrivato al termine di una corsa elettorale durata solo un mese. «Nonostante i tempi ristretti è stata fatta una campagna elettorale esemplare con un gruppo straordinario. Sicuramente c’è stato un voto di protesta, chi lo ha fatto avrà avuto i suoi buoni motivi per non votarci anche se diceva che la nostra fosse la lista più competente – dichiara Marotto –. Non ci fermeremo a questa campagna elettorale. Continueremo a portare avanti il lavoro svolto in questo mese, amplieremo il gruppo e opereremo per i prossimi cinque anni come avremmo fatto se fossimo stati in maggioranza».

In Aula

Alessio Marotto sarà tra i banchi dell’opposizione nel nuovo Consiglio insieme a Luigi Perra, Romano Schirru e al secondo candidato più votato della lista di Raimondo Sanna, Tiziana Pinna. Sanna, infatti, si dimetterà per tornare al suo lavoro di dipendente comunale, dopo aver usufruito dell’aspettativa durante la campagna elettorale. «In questo nuovo ruolo ascolterò i cittadini, porterò le istanze all’interno del Consiglio votando a favore di ciò che il paese e il nostro gruppo ritiene utile e facendo opposizione sulle cose che non condividiamo», chiude Marotto.

Intanto la nuova maggioranza guidata dalla sindaca Paola Ugas è già al lavoro per attivare il nuovo gruppo di governo e per la costituzione della Giunta comunale, che sarà resa ufficiale la settimana prossima.

