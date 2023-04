La scommessa Pnrr rischia di fallire: troppi ritardi nell’Isola 

Dice Daniela Falconi, sindaca di Fonni: «Per noi non è cambiato ancora niente, esperti non ne abbiamo visto. Ma le preoccupazioni maggiori, di cui si sta parlando tanto, riguardano i progetti grandi. Siamo a metà 2023, e molti progetti per ponti, strade, infrastrutture idriche non ci sono: se consideriamo che solo le progettazioni durano un anno, un anno e mezzo, servirebbe una magia per farcela».

La quota del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinata alla Sardegna è di 2,6 miliardi (1.674 euro pro-capite): 465 milioni per la missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo); 828 milioni per la missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica); 401 milioni per la M3 (infrastrutture per una mobilità sostenibile); 154 milioni per la M4 (istruzione e ricerca); 415 milioni per la M5 (inclusione e coesione) e 395 milioni per la M6 (salute). Altri 300 milioni circa sono quelli del Fondo complementare. A oggi, il Centro regionale di programmazione non ha ancora reso noto un primo bilancio sullo stato dell’arte complessivo degli investimenti.

«I sindaci ce la faranno a spendere le risorse del Pnrr e ci riusciranno i sindaci del Sud. Lo dimostrano le statistiche. In questi ultimi anni i sindaci hanno speso il 25% di tutte le risorse per opere pubbliche nel nostro Paese. Lo dicono la presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte dei Conti». Dal primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, presidente nazionale dell’Anci, arriva un’iniezione di ottimismo. Ma i colleghi sardi sono preoccupati. La carenza di personale adeguato, in quantità e qualità; le procedure complesse; i tempi stretti; le informazioni poco chiare; tutto questo fa temere l’impossibilità di salire sul treno in corsa, e il rischio di perdere molti fondi, già rivendicati dal Nord. «Se le Regioni del Mezzogiorno non riescono a spendere tutte le risorse del Pnrr, meglio girare quei soldi a chi riesce a realizzare le opere», ha ribadito il governatore del Veneto Luca Zaia.

Le cifre

Le difficoltà

Anche a Domusnovas, la sindaca Isangela Mascia avverte: «Abbiamo difficoltà non indifferenti. Spesso mancano i soldi per la progettazione, ci sono sempre problemi di personale, nel nostro ufficio tecnico nessuno si può dedicare a tempi pieno al Pnrr. Ora contiamo sul fatto che dovrebbe arrivare un ingegnere – degli esperti mandati dalla Regione – che segua costantemente la partita». Aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba: «In questo anno e mezzo di attività ci siamo resi conto che in realtà le idee chiare non le hanno neanche le istituzioni, anche nei portali in cui ci si interfaccia con l’amministrazione centrale emerge che, soprattutto i metodi di rendicontazione, sono lontani dall’essere semplificati. Noi abbiamo ottenuto 304mila euro per la transizione digitale, ed è una buona notizia, ma adesso servono figure ad hoc per la gestione. Le milestone sono molto rigide: al terzo trimestre 2026 i cantieri devono essere finanziati, appaltati, collaudati, chiusi e rendicontati».

I finanziamenti

Intanto qualcuno pian piano ce la fa: sei realtà in Sardegna hanno avuto accesso al finanziamento del Pnrr nell'ambito delle attività del ministero dell'Ambiente. E tra queste può festeggiare il Comune di Loiri Porto San Paolo, in Gallura, che – oltre ad altre risorse – vedrà arrivare nelle sue casse 440mila euro per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti. Un progetto finanziato insieme a quelli di Nuoro, Olbia, Alghero, dalle Unioni dei comuni del Coros e dall'Aro di Florinas, Codrongianos e Ploaghe.

