La scommessa delle arti perdute 

Non solo street food, ma riscoperta delle tradizioni e della comunità. Si è tenuta ieri mattina nella sala Consiglio del Comune di Nuoro la presentazione del programma e degli obiettivi di Mastros in Nugoro, l'appuntamento di Autunno in Barbagia in città. Botteghe artigiane, studi artistici, mostre ed esposizioni, fiere, mercati, degustazioni dei prodotti tipici, visite guidate con itinerari culturali ed enogastronomici. Una panoramica della città e del territorio più che completa.

Obiettivi

«Tutti coloro che operano all'interno della comunità nuorese hanno lavorato e stanno lavorando per fare il meglio e valorizzare Mastros in Nugoro - dice il commissario del Comune Giovanni Pirisi - Il Comune di Nuoro cerca di fare la sua parte anche quest'anno creando le condizioni affinché si riesca a valorizzare il più possibile la cultura, le tradizioni e l'economia, grazie anche alla collaborazione di tutti come associazioni polifoniche, cori, ballo, comparti artigiani. Nelle dimostrazioni che verranno proposte ai visitatori si avrà modo di mostrare ciò che abbiamo da offrire, così vale per le visite guidate». Lo sottolinea anche il presidente dell'Aspen Roberto Cadeddu che afferma: «Non si deve ridurre a uno street food, piuttosto l'appuntamento deve mettere in evidenza la singolarità, che si capisca come nascono i prodotti artigianali, perché da noi gli artigiani continuano a lavorare con la manualità».

A sottolineare l'identità e l'importanza a livello culturale è anche il presidente Isre Stefano Lavra che annuncia anche dell'orario continuato dei musei facenti capo all'Istituto (Ceramica, Deleddiano, Etnografico). Ad aprire, oltre al Man e Spazio Ilisso - che inaugurerà la mostra di Mario Pes sabato mattina alle 11 - sarà anche l'archeologico Asproni che oltre a una mostra permanente ne propone una temporanea. «Abbiamo colto un'occasione particolare per riuscire ad esserci, un'apertura straordinaria. Mastros consentirà di aprire al pubblico che in genere non riesce a visitare il museo per una questione di orari, dice il direttore Antonio Cosseddu. Alessandro Catte parla a nome dei cori e illustra i percorsi che i cori cittadini faranno nelle chiese storiche con "Coros in Cresia".

Il pensiero

Il presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò parla dell'evoluzione della manifestazione e abbraccia la comunità di Fonni: «Da 11 anni vedo l'evoluzione della manifestazione. È un evento molto sentito, che mostra cosa rappresentiamo nel bene e nel male. Un momento comunitario, un segno di unione. In altre parti del mondo, dopo certe stragi, sarebbero andati avanti e non avrebbero annullato. I sardi, invece, non passano oltre, agiscono insieme». Aperti i luoghi della cultura e enogastronomici, via anche ai balli e vestizioni dell'abito tradizionale, docufilm, rassegne dell'organetto, giochi, aneddoti, artigianato dalla ceramica con i laboratori all'oreficeria e l'irrinunciabile filindeu.

