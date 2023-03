La scommessa dei futuri cuochi 

Un menù con prodotti a chilometro zero e parecchio spazio creativo: risotto all’ortica, ricotta di pecora, maialino, quaglia, verdure spontanee, come la cicoria selvatica, agrumi di Villacidro, miele e formaggi locali. Alla fine nessun conto da pagare, i soldi li ha messi la scuola, un "grazie” a chi ha contributo con la sua offerta. E nessuno degli ospiti si è tirato indietro: la gratitudine nei confronti dei ragazzi e del personale scolastico ha prevalso.

In un ristorante di Arbus, sabato in qualità di ospiti, sono arrivati i docenti dell’istituto “Volta” di Guspini da cui dipende l’indirizzo alberghiero, l’amministrazione comunale, l’onorevole Gianni Lampis, rappresentanti delle istituzioni locali e scolastiche, operatori turistici e semplici cittadini. Gli studenti hanno messo le mani in pasta in tutto: organizzato la sala, servito gli ospiti, preparato le pietanze, ricevuto le prenotazioni, pur seguiti passo dopo passo dal professore di cucina, Raffaele Altamura.

La sfida tra i futuri chef è servita: gli studenti dell’Alberghiero di Arbus hanno preparato il pranzo per cento ospiti fra cui diversi ristoratori del territorio. Occasione che ha permesso ai ragazzi di mettersi alla prova, avere visibilità, farsi conoscere e apprezzare. Il sogno è quello di trovare un posto di lavoro a luglio, subito dopo il diploma, magari in quelle aree con operatività stagionale, come la Costa Verde, dove lo scorso anno gli operatori turistici hanno lamentato l’assenza di personale.

La sfida tra i futuri chef è servita: gli studenti dell’Alberghiero di Arbus hanno preparato il pranzo per cento ospiti fra cui diversi ristoratori del territorio. Occasione che ha permesso ai ragazzi di mettersi alla prova, avere visibilità, farsi conoscere e apprezzare. Il sogno è quello di trovare un posto di lavoro a luglio, subito dopo il diploma, magari in quelle aree con operatività stagionale, come la Costa Verde, dove lo scorso anno gli operatori turistici hanno lamentato l’assenza di personale.

Il pranzo

In un ristorante di Arbus, sabato in qualità di ospiti, sono arrivati i docenti dell’istituto “Volta” di Guspini da cui dipende l’indirizzo alberghiero, l’amministrazione comunale, l’onorevole Gianni Lampis, rappresentanti delle istituzioni locali e scolastiche, operatori turistici e semplici cittadini. Gli studenti hanno messo le mani in pasta in tutto: organizzato la sala, servito gli ospiti, preparato le pietanze, ricevuto le prenotazioni, pur seguiti passo dopo passo dal professore di cucina, Raffaele Altamura.

Un menù con prodotti a chilometro zero e parecchio spazio creativo: risotto all’ortica, ricotta di pecora, maialino, quaglia, verdure spontanee, come la cicoria selvatica, agrumi di Villacidro, miele e formaggi locali. Alla fine nessun conto da pagare, i soldi li ha messi la scuola, un "grazie” a chi ha contributo con la sua offerta. E nessuno degli ospiti si è tirato indietro: la gratitudine nei confronti dei ragazzi e del personale scolastico ha prevalso.

Il progetto

La specialità? Il progetto “Viaggio nella sostenibilità- riabitare i luoghi” è stato il filo conduttore su come alimentarsi valorizzando i prodotti tipici del territorio, cucinarli con un occhio al futuro, in chiave ecosostenibile, con un ritorno alle radici. Si è creata una sinergia tra la scuola e le realtà produttive di Guspini e Arbus, utilizzando le materie prime delle aziende partner, compresa la Caritas e i prodotti col marchio Galeghiotto del carcere di Is Arenas.

«Noi crediamo – dice la dirigente scolastica, Mariella Vacca - che la passione dei ragazzi per la ristorazione esista ancora e lo vediamo dal numero degli iscritti in aumento. Per questo siamo partiti dalle aule per arrivare anche a colmare la carenza di personale denunciata dagli imprenditori del settore. Viaggiare nella sostenibilità ha come fine ultimo rendere la nostra scuola promotrice di nuove visioni di progettazione territoriale, di sviluppo, di valorizzazione».

I ristoratori

La bravura degli studenti non è sfuggita agli operatori turistici. Gianluigi Largiu che ha offerto il suo locale per una sorta di “pranzo didattico” dice: «Ringraziamo la scuola che ha permesso ai futuri chef e camerieri un rapporto diretto col cliente, occasione preziosa per acquisire esperienza formativa e professionale. I ragazzi devono capire che lavorare in cucina costa fatica, sacrifici e che devono dedicarsi anima e corpo al mestiere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata