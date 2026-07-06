“La scienziata del giorno”, una ricetta contro i pregiudizi 

“Il talento non ha genere, ma le opportunità troppo spesso sì”: la citazione di Ekaterina Zaharieva, commissaria europea per la ricerca e l’innovazione che apre il libro “La scienziata del giorno”, catalogo dell’omonima mostra curato da Maria Del Zompo e Carla Romagnino, sintetizza il senso dell’iniziativa che dal 2023, in apertura dei lavori del Cagliari Festivalscienza dà luce al contributo femminile nella ricerca scientifica attraverso le protagoniste. Percorsi che hanno dovuto fare i conti con ostacoli dettati da stereotipi e pregiudizi e per una Marie Curie che – forte di due Nobel – compare nei testi scolastici, ce ne sono decine lontane dai riflettori. La mostra dell’associazione Scienza società scienza espone quindici ritratti che si trovano anche nel catalogo con le biografie redatte da Carla Romagnino e un ricco apparato iconografico curato da Rinaldo Crespi.

Il libro, presentato qualche giorno fa a Cagliari, affronta una questione ancora centrale: la disparità di opportunità, riconoscimento e rappresentazione tra donne e uomini nei percorsi formativi, professionali e accademici. Il volume si apre con il contributo di Romagnino, che richiama l’attenzione sull’invisibilizzazione storica delle donne, sulle discriminazioni che hanno segnato l’accesso all’istruzione, al lavoro e alla ricerca, e sulla persistenza di stereotipi di genere nelle discipline STEM, indicando al tempo stesso possibili azioni per promuovere una reale parità. «L’auspicio – sostiene – è che tutti, uomini e donne insieme, concorrano al bene della società.... è essenziale garantire condizioni favorevoli nei luoghi di lavoro».

Le neuroscienze

Maria Del Zompo mostra come le neuroscienze smentiscano l’idea di un cervello rigidamente diviso in maschile e femminile, mettendo invece in luce come l’identità emerga dall’intreccio fra biologia, esperienze emotive e contesto culturale. Il suo contributo restituisce l’immagine di un cervello inteso come mosaico costruito nel tempo, capace di sostenere le molteplici forme dell’identità dei singoli. «Invece di chiederci se un cervello sia – abbastanza maschile – o – abbastanza femminile, – scrive – la sfida dei prossimi anni sarà capire come tutelare la sua complessità nell’istruzione, nelle leggi, nel sociale sostenendo i valori della diversità e dell’inclusione». Sara Pirrone, ricercatrice dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, attraverso un ampio impianto di dati statistici, evidenzia come le discipline STEM continuino a presentare forti disuguaglianze di genere, con una marcata sottorappresentazione femminile, soprattutto nei ruoli apicali. «Tuttavia – conclude – le numerose azioni in atto da parte di molte stanno consentendo tangibili progressi, se pur lenti. È dunque necessario continuare a fortificare il processo verso la parità di genere nella ricerca come in tutti i campi della vita». Davide Peddis evidenzia come la parità di genere nella scienza non riguardi solo le donne, poiché le dinamiche di genere influenzano anche l’esperienza maschile nei sistemi accademici. «Guardare alla parità di genere da una prospettiva maschile – scrive – significa passare da una posizione di apparente neutralità a una di responsabilità consapevole. Non si tratta solo di “cedere spazio”, ma di partecipare attivamente ad una trasformazione che migliora la qualità complessiva del sistema scientifico”.

La terza parte del catalogo raccoglie le testimonianze delle studentesse che, nel corso degli anni, hanno presentato al pubblico del festival queste scienziate: voci capaci di restituire il senso vivo dell’incontro tra conoscenza, esperienza e ispirazione raccolte da Maria Cristina Mereu. Modelli preziosi per le giovani donne che si affacciano al mondo della scienza. (red.cult.)

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