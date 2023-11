«La scienza è un metodo Riscrivere le regole che riguardano la privacy» 

«La scienza non è una religione ma un metodo. Credo nel metodo scientifico che non dice la verità, non ci dà delle certezze, ma ne è alla continua ricerca. Così va approcciata la scienza».

Enrico Pedemonte, con oltre trent’anni di giornalismo scientifico alle spalle, prova a identificare le radici storiche della sfiducia verso la scienza nel suo libro Paura della scienza (Treccani, 2022), in occasione della sua conferenza al FestivalScienza di Cagliari. L’imputato principale è il Potere e l’uso che ha fatto della ricerca scientifica. «Le industrie petrolifere negli ultimi vent’anni - dice Pedemonte - hanno speso oltre due miliardi di dollari in campagne di comunicazione che mettessero in dubbio le ricerche scientifiche. Questo ha portato a una rigida polarizzazione della politica statunitense e a uno spostamento della metà della popolazione su posizioni negazioniste, perché criticare l’industria voleva dire criticare l’essenza stessa del capitalismo e la libertà delle persone».

L’informazione ha un ruolo fondamentale: oggi ci informiamo sulla rete, dividendo la nostra attenzione tra mille fonti discordanti, e tra queste ne scegliamo una di riferimento. «Milioni di italiani leggono poco, capiscono poco e subiscono il fascino della pubblicistica populista che semplifica i messaggi e restituisce un’immagine semplificata di una società complessa in poche frasi. I contenuti sono raccomandati da un algoritmo il cui obiettivo è attirare l’attenzione favorendo gli estremi, causando una polarizzazione che sta avvenendo in tutte le società contemporanee».

Dovremmo ripensare gli attuali regolamenti di privacy in vista dei nuovi sviluppi dell’intelligenza artificiale?

«Sostanzialmente tutto ciò che è nato dopo la Rivoluzione digitale degli anni ‘90 nell’ambiente profondamente neoliberista degli Stati Uniti non è stato regolamentato in un'ottica di sviluppo inarrestabile. Si sono evoluti gli algoritmi e si è sviluppata l’intelligenza artificiale, e le piattaforme hanno fatto ciò che volevano dei nostri dati personali. Le poche regole formulate negli ultimi anni vanno riscritte anche per quanto riguarda la trasparenza delle reti neurali fin troppo opache che usano questi software e non ci è chiaro perché forniscano certi risultati».

Può la comunità scientifica comunicare in modo più efficace con il pubblico, in modo tale da costruire una fiducia continua?

«Accade troppo spesso che gli scienziati si comportino come se avessero la verità in tasca. Ho dedicato questo libro a Rossella Panarese, scomparsa nel 2021, ideatrice di Radio3 scienza: lei evidenziò come la diffusione delle reti digitali abbia portato alla nascita di diverse tipologie di pubblico, alcune di queste ostili al progresso scientifico. Abbiamo quindi il dovere di riconoscere che il pubblico è vario e provare a empatizzare con esso. La ricerca scientifica è un processo, non un punto di arrivo, e va raccontata come tale: un modo di interpretare il mondo che non vedrà mai fine».



