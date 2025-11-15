VaiOnline
Oristano.
16 novembre 2025 alle 00:19

La scienza è tutta un festival 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sessanta appuntamenti in tre giorni che coinvolgono studenti di tante scuole della città, docenti, ricercatori e pubblico in generale per parlare di cultura scientifica, tecnologie e nuovi linguaggi. È la decima edizione di Festival Scienza Oristano.

L’evento

Da domani a mercoledì un ventaglio di attività che vanno dai laboratori alle conferenze, dalle indagini statistiche alla divulgazione multimediale, fino a esperienze immersive tra scienza, corpo, movimento e tecnologia. Verranno coinvolti i ragazzi di tre istituti.

Il Classico

Al “De Castro”, il festival si apre martedì con laboratori dedicati alla chimica delle emozioni, alla fisica e alla matematica, oltre a un originale reading-spettacolo sulle emozioni espresse attraverso musica, letteratura e movimento. Mercoledì spazio alla comunicazione scientifica con una conferenza dedicata al ruolo dei social media nella diffusione della scienza.

Il liceo scientifico

All'Istituto “Mariano IV d’Arborea”, sede di Oristano, mercoledì saranno protagonisti la genomica, la bioinformatica e l’evoluzione dei genomi, con tre incontri tenuti da ricercatori universitari che avvicineranno gli studenti ai temi dell’adattamento, della biodiversità e della struttura del dna. Domani e martedì le palestre e i laboratori si trasformeranno in spazi dinamici dove sport, scienza e tecnologia dialogheranno. Nella sede di Ghilarza invece, fisica in lingua spagnola, chimica spettacolare, esperimenti di crimine scientifico, indagini statistiche sul gusto, e attività matematiche.

Il Tecnico

L’Istituto tecnico industriale “Othoca”, martedì e mercoledì diventerà un grande villaggio scientifico: laboratori di matematica, giochi sulla laguna di S’Ena Arrubia, percorsi sull’alimentazione e la dieta mediterranea, attività paleografiche alla scoperta della scrittura cuneiforme, laboratori di meccanica, meccatronica ed elettronica. Martedì il biologo Roberto Danovaro parlerà di ecosistemi naturali, il giorno dopo si esploreranno i percorsi della memoria documentaria con Monica Grossi e la storia pionieristica di Adelasia Cocco, la prima donna medico condotto raccontata da Eugenia Tognotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda