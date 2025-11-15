La scienza è tutta un festival 

Sessanta appuntamenti in tre giorni che coinvolgono studenti di tante scuole della città, docenti, ricercatori e pubblico in generale per parlare di cultura scientifica, tecnologie e nuovi linguaggi. È la decima edizione di Festival Scienza Oristano.

L’evento

Da domani a mercoledì un ventaglio di attività che vanno dai laboratori alle conferenze, dalle indagini statistiche alla divulgazione multimediale, fino a esperienze immersive tra scienza, corpo, movimento e tecnologia. Verranno coinvolti i ragazzi di tre istituti.

Il Classico

Al “De Castro”, il festival si apre martedì con laboratori dedicati alla chimica delle emozioni, alla fisica e alla matematica, oltre a un originale reading-spettacolo sulle emozioni espresse attraverso musica, letteratura e movimento. Mercoledì spazio alla comunicazione scientifica con una conferenza dedicata al ruolo dei social media nella diffusione della scienza.

Il liceo scientifico

All'Istituto “Mariano IV d’Arborea”, sede di Oristano, mercoledì saranno protagonisti la genomica, la bioinformatica e l’evoluzione dei genomi, con tre incontri tenuti da ricercatori universitari che avvicineranno gli studenti ai temi dell’adattamento, della biodiversità e della struttura del dna. Domani e martedì le palestre e i laboratori si trasformeranno in spazi dinamici dove sport, scienza e tecnologia dialogheranno. Nella sede di Ghilarza invece, fisica in lingua spagnola, chimica spettacolare, esperimenti di crimine scientifico, indagini statistiche sul gusto, e attività matematiche.

Il Tecnico

L’Istituto tecnico industriale “Othoca”, martedì e mercoledì diventerà un grande villaggio scientifico: laboratori di matematica, giochi sulla laguna di S’Ena Arrubia, percorsi sull’alimentazione e la dieta mediterranea, attività paleografiche alla scoperta della scrittura cuneiforme, laboratori di meccanica, meccatronica ed elettronica. Martedì il biologo Roberto Danovaro parlerà di ecosistemi naturali, il giorno dopo si esploreranno i percorsi della memoria documentaria con Monica Grossi e la storia pionieristica di Adelasia Cocco, la prima donna medico condotto raccontata da Eugenia Tognotti.

