La sciarpa chilometrica si è trasformata in tante copertine 

Le più colorate e festose sono le mascotte Tommy, Sissi e Baio con indosso le loro sgargianti copertine in lana. Ma il momento clou, a Domusnovas, arriva quando l’ideatrice dell’iniziativa Alma Piscedda consegna solennemente alla Croce Rossa una grande coperta in lana, ricavata dalla grande sciarpa lunga 3 chilometri e simbolo della giornata di socialità e beneficenza con la quale ieri si è chiuso in piazza Matteotti il progetto “Fili a 4 zampe”.

Un’iniziativa partita sabato scorso cingendo Domusnovas e Musei nel caldo abbraccio rappresentato dall’enorme sciarpa colorata alla quale hanno lavorato oltre 100 persone, tra socie dell’associazione "I Fili emozionali di Alma” e tante altre volontarie. Ieri, la seconda fase del progetto grazie al “riciclo creativo” che ha visto come momenti clou il dono di una grande sciarpa nelle mani del delegato Cri del comitato provincia di Cagliari Luisa Pellerano (presenti anche delegazioni Cri di Iglesias e Carbonia) ed una donazione di 600 euro (proventi dell’iniziativa del 23 novembre) al canile di Gonnosfanadiga. La coperta donata alla Cri è poi finita nelle mani di un bisognoso di Domusnovas. Tante anche le coperte distribuite a 2 case famiglia del paese ed i plaid e zainetti ecologici donati nell’occasione. Una distribuzione che continuerà ancora. «Dietro a questa ed alla giornata di sabato scorso - ha evidenziato Alma Piscedda - c’è il lavoro di tantissime persone che si sono prodigate unicamente per fare del bene». Tra queste c’è anche la signora Maria Fadda, 91 anni: «Signorina, - corregge - ho lavorato tanto all’uncinetto per contribuire ma quando si fa del bene il lavoro non lo si sente».

