«La Scianel di “Gomorra” è stata, anno dopo anno, il mio abito da supereroe» 

Un'opera di struggente intensità e potente narrazione sulla Shoah: “Kinder-Traum Seminar” di Enzo Moscato arriva in Sardegna dal 20 (prima al Massimo di Cagliari) al 23 marzo, prodotto dalla Compagnia Enzo Moscato-Casa del Contemporaneo. È un viaggio nella memoria di una delle pagine più buie della storia umana, attraverso le voci di intellettuali che l’hanno raccontata, tra cui Primo Levi, Elie Wiesel ed Etty Hillesum.

Cristina Donadio, in scena con Vincenza Modica e Giuseppe Affinito, interpreta una kapò, simbolo di una violenza senz’anima e senza compassione. «Affrontare questo ruolo», ci spiega, «è un viaggio dentro la fragilità e la forza dell'essere umano. Rappresentare l'orrore è affascinante dal punto di vista attoriale, ma emotivamente devastante».

Chi è

Nata e cresciuta a Napoli, esordio sul grande schermo a 18 anni, ha recitato con Sergio Castellitto, Claudia Cardinale e Fabrizio Bentivoglio, con maestri come Pasquale Squitieri e Liliana Cavani. Ha conosciuto la forza e la fragilità: ha interpretato Scianel nella serie cult “Gomorra”, scoprendo un cancro al seno proprio mentre era sul set della seconda stagione. «Sto vivendo la mia vita numero 9, quella era la numero 8. È successo il bello, entrare nell’universo “Gomorra”, con un personaggio indimenticabile che, nonostante fosse cattivo, è ancora amato. In quello stesso periodo, il cancro ha bussato alla porta, e così vivevo la meraviglia e la paura e tutto quello che c’è intorno alla parola cancro». Ha taciuto durante la produzione: «Non volevo creare screzi nella costruzione di un personaggio che non aveva fragilità». Scianel era il suo abito da supereroe: «Indossava una tuta, fumava, era forte e in scena mi sentivo protetta, poi tornavo a casa e vivevo la mia fragilità». Solo dopo la sua morte ha raccontato tutto.

La ferocia

La sua forza d’animo riecheggia anche sul palco di “Kinder-Traum Seminar”, dove si intrecciano voci, memorie e parole vissute: «È un interno impersonale e il titolo è una provocazione: non c’è seminario che possa spiegare l’orrore vissuto da quei bambini». Uno spettacolo poeticamente feroce, in cui si sovrappongono voci, canzoni e marce. Il nero dell’anima e i bersagli dell’odio: donne, bambini, omosessuali, persone con disabilità. L'orrore più grande, continua Donadio, «è stato addestrare le persone alle atrocità, annichilendo la compassione». Il tema è ancora presente: «Prima era Auschwitz, oggi, senza negare i lutti di Israele, è nei bimbi di Gaza. Il teatro punta dritto al cuore, ricordandoci che dentro ognuno c'è un bambino, ma il mondo degli adulti spesso lo dimentica».

L’amico

Donadio ricorda il suo legame con il drammaturgo Enzo Moscato, scomparso 2 anni fa e anima dello spettacolo con il suo testo. Il loro incontro risale al 1986, dopo la morte del marito Stefano Tosi, organizzatore teatrale, e del commediografo e attore Annibale Ruccello. «Enzo è stato una presenza nell’assenza, l'anello di congiunzione tra le mie perdite. Oggi sento l’impegno di custodire e tramandare la sua parola. I suoi testi hanno vita lunga», aggiunge, «perché mostrano verità che ci appartengono. La parola alta, ricercata e sublime può essere anche feroce, offrendo una chiave di lettura del mondo. Se il teatro dovesse morire, sarebbe la fine dell’umanità». Quell’umanità spezzata trova materia nell’interpretazione della Donadio e voce nella scrittura di Moscato: «Questo teatro si alimenta con tutti i sensi: è un'esperienza corporea, emotiva e sonora. Il minimalismo scenico valorizza la forza della parola e del corpo dell’attore, unici strumenti per mettere in contatto il pubblico con i demoni dell’animo umano».

La condivisione

Ogni replica lascia un segno, «una cicatrice, ma questo è il mestiere dell'attore», ammette. «Raccontare storie che nessuno vorrebbe ascoltare come una missione. Alla fine, si riprende fiato, con la gioia, però, di aver condiviso qualcosa con il pubblico». Condividere, sempre: «Eleonora Giorgi ha condiviso il suo ultimo pezzo di vita. Condividere serve per entrare in punta di piedi nel dolore, rivendicando di essere fragili. Non rinunciate alle vostre caratteristiche di vita, fino a quando potete, rinunciare è una pena aggiuntiva. A ogni vita si aggiunge qualcosa».

