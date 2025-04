La scherma giovanile al palazzetto 

Inizia oggi la due giorni della manifestazione schermistica al palazzetto dello sport di Oristano, valida per le qualificazioni nazionali cadetti gold, giovani e assoluti. La seconda giornata è stata rinviata a domenica, a seguito delle indicazioni arrivate dal Coni dopo l’invito del Governo a sospendere ogni evento sportivo in programma domani, giornata delle esequie di Papa Francesco. Oggi sarà il turno delle categorie cadetti e giovani gold di spada, fioretto e sciabola maschile e femminile e del trofeo Coni.

Domenica scenderanno in pedana gli atleti di ogni età per gli assoluti gold di spada e fioretto maschile e femminile e gli atleti per la Challenge Paralimpica. La manifestazione di Oristano è la prima gara in 55 anni che si organizza in provincia senza la presenza organizzativa del maestro Gavino Masu scomparso lo scorso ottobre. Il pluripremiato pentatleta verrà ricordato dal nuovo delegato regionale della federazione Schermistica Francesco De Simone. Grazie alla disponibilità del Comune tramite l'assessorato allo sport, che ha patrocinato la gara, è previsto anche il primo torneo scolastico che vedrà impegnati 18 ragazzi delle scuole medie di viale Marconi. La collaborazione con l'istituto numero 4 e il Circolo scherma Oristano con corsi dedicati agli studenti va avanti da diversi anni.