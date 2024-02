La scelta politica di Silvia Melis: «Corro per l’Ogliastra» 

Non è una candidata qualunque. Ora è una professionista affermata e, da consulente del lavoro, sa che in Ogliastra – sua terra madre, nel bene e nel male – bisogna fare ancora molto per uscire dall’isolamento. Rieccola, Silvia Melis: correrà nella lista di Fratelli d’Italia alle Regionali del 25 febbraio. È sempre elegante e determinata come quando, appena liberata dai sequestratori – era il 1997 e lei giovane donna –, gridava al mondo la sua voglia di dimenticare e ripartire. I fantasmi di quell’episodio ancora riaffiorano, di tanto in tanto, ma il sorriso sembra sia stato ibernato. Risponde in modo colloquiale: «L’Ogliastra mi ha protetto», dice. «Non nego però che, nel post sequestro, questo modo di agire molto diretto mi si sia rivolto contro. Quasi che, agli occhi di qualcuno, non mi rendessi conto che ero stata nelle mani dei banditi per 265 giorni».

Invece?

«Me ne sono resa conto con l’aiuto di chi mi stava accanto. Non sono stata in cura da psicologi. È stata provvidenziale la mia forza per superare quella fase della mia vita. È passato tanto tempo, però non ho dimenticato tutto l'affetto e il calore che mi ha dato l'Ogliastra. Ed è per questo che adesso vorrei ringraziare tutti per questa vicinanza mettendomi a disposizione nei seggi del Consiglio regionale».

Ha raggiunto quasi tutti i suoi obiettivi personali.

«Sono consulente del lavoro da trent’anni, a quarant’anni mi sono laureata in Giurisprudenza. Anche per dare un esempio a mio figlio. Lui, che oggi ha 31 anni, ha già fatto la specialistica e il master in Economia. E si occupa di organizzare eventi».

Ora la nuova sfida: si candida con FdI. Perché?

«Credo nelle politiche del lavoro del Governo. Le imprese italiane arrivano da un periodo di sofferenza a causa del decreto Dignità di Di Maio. Grazie alla ministra Calderone siamo riusciti a ottenere norme più snelle per imprese e lavoratori».

Dica la verità, è stata contattata da Giorgia Meloni per accettare la candidatura?

«No. La richiesta mi arriva da molti giovani, amici e imprenditori ogliastrini che vogliono cambiare le cose».

Su quali emergenze punterà la sua lente?

«Mi occupo di imprese, di lavoratori: il lavoro è quindi il primo focus. A seguire, i trasporti: l’Ogliastra è isolata. Servirebbe una rete di collegamenti interni più efficiente con le principali aree economiche dell’Isola. Incentiverei il turismo, che fa registrare segnali confortanti. E cercherei di mettere mano alle emergenze della sanità, che nelle periferie è sempre più lontana dai cittadini».

Ha un pregio che emerge sui suoi lati caratteriali?

«Senz’altro l’umiltà. Cerco di studiare i temi che mi vengono sottoposti e lo faccio con puntiglio. Sono a disposizione di tutti, la mia porta è sempre aperta. E questa nuova esperienza è un modo di rendere alla mia terra un po’ di quel che mi ha dato».

