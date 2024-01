La scelta Pd: Puddu segretario 

Un fulmine e non certo a ciel sereno. La commissione regionale di garanzia Pd ha emesso il suo verdetto sulle elezioni per la segreteria del febbraio 2023 dichiarando decaduti dalla carica i membri della commissione provinciale per il congresso provinciale: Giovannina Busia, Antonello Nieddu, Paola Aragoni, Alessandra Pistis e Marco Demurtas non potevano far parte della commissione e candidarsi nella lista a sostegno di Ivan Puddu. Ma non è questo il punto. La commissione ha decretato: «Restano validi gli atti e le risultanze del Congresso della Federazione Ogliastra». Ossia Ivan Puddu, 46 anni, di Baunei è il segretario. E come tale dovrebbe preparare le prossime scadenze elettorali. Tuttavia sembra prematuro archiviare quanto accaduto in questi mesi e quanto deciso da un giudice, investito della questione. Il Tribunale di Lanusei il 22 giugno aveva accolto il ricorso del suo avversario Matteo Stochino, 42 anni di Ilbono, sulla presunta irregolarità delle elezioni, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati. Oggi in Tribunale è in programma una nuova udienza del procedimento che contrappone Stochino alla Federazione Ogliastra. Il giudice aveva auspicato una soluzione politica del problema, tuttavia bisognerebbe valutare se l’indicazione della commissione viene ritenuta valida e condivisa come tale.

Apriti cielo

Matteo Stochino si dice stupito: «È quantomeno curioso che gli organi del partito, inerti per quasi un anno, si sveglino due giorni prima dell’udienza e a neppure dieci dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature nei collegi per occuparsi del Congresso dell’Ogliastra. Curioso è pure il contenuto del provvedimento, sia perché promanato da un organo palesemente incompetente (le Commissioni di Garanzia non hanno alcuna competenza a conoscere delle vicende elettorali, come più volte sostenuto dalla Commissione nazionale di Garanzia nella delibera n. 12 del 18.4.2023) sia perché, con evidenti finalità strumentali, pretende (invano) di superare il provvedimento di sospensione degli atti congressuali già adottato dal Tribunale di Lanusei».

Giustizia è fatta

Puddu è invece serafico: «Il massimo organismo di garanzia regionale si è pronunciato nel merito, accertando che tutte le operazioni congressuali si sono svolte correttamente. Da sempre ho dichiarato che lo svolgimento del congresso provinciale si era svolto in maniera corretta».

Alle elezioni Puddu aveva ottenuto 473 voti e 32 seggi, Stochino 334 voti e 27 seggi. «Messa da parte questa spiacevole pagina della politica del partito in Ogliastra, finalmente è arrivato il momento del Noi. L’appello che mi sento di fare è che tutti i tesserati, simpatizzanti si uniscano anche nelle diversità di veduta, per dare forza alla rinascita di un grande partito democratico».

