«La scelta di Muscas? Siamo con lei» 

È corale il sostegno della minoranza alla consigliera comunale di Assemini Niside Muscas che chiede di poter formare un gruppo uninominale. La richiesta, irricevibile per questioni di Regolamento, taglia fuori l’ex candidata a sindaca da tutte le Commissioni consiliari. «Ho specificato più volte direttamente all’interessata che io non posso modificare il regolamento, non rientra nelle mie prerogative», dice il presidente del Consiglio comunale Alberto Nioi. «Ad oggi la consigliera Muscas non ha presentato al Consiglio alcuna richiesta di modifica del Regolamento e nessuna richiesta di interpretazione autentica dell’articolo 9». Inoltre, aggiunge, «tutta la minoranza ha concordato con me le commissioni affidandomi i loro nomi e poi votandoli senza mettere alcuna condizione». Sarà la commissione competente «in quanto sede deputata a dirimere la questione».

I gruppi

Nessun ostacolo verrà posto da parte del consigliere Diego Corrias: «Non abbiamo niente in contrario. C’è un principio di libertà di azione politica del consigliere eletto che deve essere preservato. L’amministrazione 5 Stelle – tiene a precisare – non ha mai fatto ostruzionismo sulla formazione dei gruppi».

Fratelli d’Italia aveva già espresso in aula le sue perplessità per voce del consigliere Stefano Demontis che teme si voglia «indebolire volutamente la minoranza, con un comportamento totalmente antidemocratico». Interviene anche la consigliera Sabrina Stara che ritiene la scelta di Niside Muscas «perfettamente coerente con ciò che lei è» e si dice stupita «dell’indifferenza in aula di tanti consiglieri e capigruppo» rispetto all’estromissione che la lascia, di fatto «fuori da tutte le commissioni e quindi privata di esprimersi politicamente. Questa doveva essere una battaglia di tutto il Consiglio».

Anche Ignazio Pireddu, capogruppo di Forza Italia esprime il suo disappunto per l’impossibilità della consigliera Muscas «di partecipare pienamente all’attività amministrativa» e ritiene che la questione debba essere «approfondita, anche con l’ausilio del segretario comunale e con un parere dell’Anci». Quanto alla scelta di Muscas dichiara: «Noi come Forza Italia ci battiamo per la libertà e non ci sentiamo proprio di chiedere alla collega di aderire ad un gruppo se lei, in questo momento, non ha maturato questa scelta».

Sulla stessa linea anche Alessandro Casula, capogruppo del Pd, che sostiene la necessità «di interpellare sia l’Anci sia il Ministero dell’Interno» per sciogliere questo nodo che crea, di fatto «un deficit di rappresentanza democratica che auspichiamo possa essere colmato. Spetterà poi alla Commissione – conclude – decidere un’eventuale modifica regolamentare».

