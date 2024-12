La scelta di cuore di due radiologi 

La sanità in trincea della Barbagia-Mandrolisai è pronta a rialzarsi grazie alle eccellenze e al lavoro sfiancante di medici in prima linea per l’ospedale San Camillo. Malgrado le carenze d’organico e il 118 privo di medici nelle ambulanze, decolla il servizio di radiologia guidato dalla dottoressa Paola Manca (41 anni) di Atzara, affiancata da un anno e mezzo dal collega Gianni Penduzzu (68), già sindaco di Muros, ritornato in forze dopo la pensione. Decine le prestazioni erogate tutti i giorni, coprendo parte della provincia e il Barigadu.

La scelta

Per il reparto dotato delle più moderne tecnologie, il lavoro di squadra è vincente. «Siamo come una grande famiglia - dice Manca - la sinergia con colleghi, infermieri e tecnici è perfetta. Dopo tempo in cui ero l’unico medico del reparto, l’arrivo del collega Penduzzu si è rivelato una manna dal cielo, ci ha consentito di potenziare i servizi senza interruzioni». Aggiunge: «Dopo gli studi a Sassari ed esperienze nel privato, nel 2020 ho scelto di tornare a casa, vincendo una selezione Asl. Avrei potuto lavorare altrove ma la mia vita e la famiglia sono qui, voglio aiutare il territorio dove sono nata e cresciuta».

Impegno per gli altri

Penduzzu, 42 anni di lavoro negli ospedali di Alghero, si dice «orgoglioso della scelta fatta». Spiega: «Ero in pensione da circa un mese, ma sentivo la voglia di impegnarmi ancora per il prossimo. Vista l’opportunità di lavorare a Sorgono ho dato la mia disponibilità all’Asl». Per lui una scelta di cuore: «I soldi non c’entrano nulla, ho un contratto minimo, da libero professionista, che concluderò a breve. Auspico possa essere rinnovato dall’Asl a cui dò la mia disponibilità per restare in un luogo che ormai è una seconda casa». E poi: «Sarebbe bello se si unisse a noi almeno un giovane collega. Fra Tac, ecografie ed esami vari, la stanchezza a fine giornata è tanta ma torno a casa felice, perché mi sento utile per la società». «Auspico che il collega resti. La sua presenza ha contribuito a tutelare il servizio. Non aspettiamo altro che poter iniziare l’anno mettendo in funzione il nuovo mammografo», dice Manca. L’Asl 3 annuncia per gennaio i lavori di smantellamento della vecchia Tac, sostituita con un macchinario di ultima generazione. «Garantiremo comunque il servizio - dice Paolo Cannas, dg Asl 3 - tra le soluzioni l’utilizzo di strutture mobili».

