Nell’autentico tsunami mediatico provocato dalla morte di Papa Francesco, fra ricostruzioni e antologie di messaggi e decisioni, interviste e viaggi, fa specie che - quasi inghiottito in questo vortice - non abbia trovato alcuna citazione nei media nazionali e internazionali, la visita di Bergoglio a Cagliari del 22 settembre 2013. Si trattava, infatti, del primo vero viaggio apostolico fuori Roma del Papa scelto “dalla fine del mondo” in quanto la precedente visita a Lampedusa si era risolta in una puntata di poche ore, quasi un “blitz” allo scopo di far comprendere, da subito, quale sarebbe stato lo stile del suo pontificato: la Chiesa in uscita, la vicinanza ai poveri, la scelta privilegiata degli “scarti” della società.

Il Papa delle sorprese

Di quella, a buon diritto, prima storica visita “fuori porta” in terra di Sardegna del pontificato di Bergoglio, il “regista” fu l’allora arcivescovo di Cagliari, Arrigo Miglio che poi, nove anni dopo, Papa Francesco nominerà cardinale: ed è proprio in questa veste che si trova già a Roma, insieme agli altri porporati in arrivo da tutto il mondo, per celebrare le solenni esequie del Santo Padre. «La scelta di Cagliari fu un’autentica sorpresa», ricorda Miglio «cominciata già a maggio 2013 durante la visita “ad limina” dei vescovi sardi, fra i primi a incontrare il nuovo Pontefice. Fu in piazza san Pietro che diede l’annuncio ufficiale di questo inaugurale viaggio apostolico facendo letteralmente esplodere di gioia i seminaristi sardi presenti all’udienza del mercoledì».

Una scelta, quella di farsi pellegrino ai piedi della Madonna, disse Bergoglio, «legata a quei marinai sardi che vollero intitolare la capitale argentina proprio con il nome della patrona Massima della Sardegna, la Vergine di Bonaria, da cui il nome di “Buena Aire”: devozione mariana, fortemente radicata nel cuore del Papa argentino, basti pensare alle sue continue visite - sino alla vigilia della morte - all’icona della “Salus Populi Romani” venerata dai romani nella basilica di Santa Maria Maggiore dove, non a caso, Francesco ha voluto essere sepolto».

Quel mazzolino in mano

Della giornata cagliaritana restano, indelebili, alcuni fotogrammi divenuti una sorta di icona di quella storica visita.

L’abbraccio quasi di slancio, fisico e possente, nel palco allestito in via Roma, al lavoratore interprete del dramma di migliaia di disoccupati, il mimare di avere una tazzina in mano sotto quel palazzo dove uno striscione diceva “Papa Francesco viene a bere un caffè da noi?”. E poi, quel mazzolino di fiori rimasto nelle mani di monsignor Miglio per tutta la mattina: «Era stata una bambina a farne omaggio al Papa appena atterrato che subito me lo passò e che io tenni stretto, quasi senza accorgermene, sino al nostro arrivo in santuario quando me lo richiese per depositarlo ai piedi della “sua e nostra” Madonna di Bonaria».

In Facoltà teologica

Non poteva mancare, lui gesuita, una visita a Cagliari alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna guidata dai suoi confratelli della Compagnia di Gesù. Incontro, nel primo pomeriggio, dedicato al mondo della cultura e della scienza, con particolare riferimento all’evangelizzazione nel Terzo Millennio. Al papa argentino venne offerta una tazza calda di “mate”, il thè dell’America Latina, e mentre sorseggiava la bevanda fu proprio monsignor Miglio a sussurrargli l’intenzione che i gesuiti avessero intenzione di lasciare la guida del prestigioso ateneo. Preside era allora il padre Maurizio Teani al quale papa Bergoglio chiese un ripensamento per almeno un altro biennio: cosa che peraltro avvenne anche se, a scadenza di mandato, per la prima volta nella quasi centenaria vita della facoltà, la sua direzione passò da un gesuita a un sacerdote diocesano, Mario Farci, oggi vescovo di Iglesias.

Ancora una novità

Ma per il cardinale Miglio le sorprese non sono finite.

Nove anni dopo l’accoglienza a Cagliari, da Papa Francesco arriva l’inaspettata nomina a cardinale, una sorta di lampo a ciel sereno.

È il 27 agosto 2022: monsignor Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, «ignaro del tutto», ha appena amministrato le Cresime, ancora nella Basilica di Bonaria: «Ero a pranzo da amici», ricorda ancora con una punta di emozione «e la televisione stava trasmettendo l’Angelus da piazza san Pietro, con il Papa che, al termine della Benedizione, dava l’elenco dei nuovi cardinali. “C’è anche il tuo”, gridarono gli amici dalla sala da pranzo. Si può immaginare la mia incredulità e stupore dall’aver appreso in questo modo una nomina che ti cambia la vita. Ecco, questo era Papa Francesco».

Il ritorno a Iglesias

Un Papa che chiede a Miglio ancora una riserva di stupore. Nel suo percorso ministeriale c’è infatti un inaspettato ritorno. C’è di nuovo Iglesias, la Chiesa diocesana più “periferica” e problematica della Sardegna con i suoi drammi sociali e un’identità sempre in bilico fra sviluppo e arretratezza.

A seguito delle dimissioni del vescovo Giovanni Paolo Zedda, papa Francesco pensa ancora al cardinale Arrigo come traghettatore di questa comunità diocesana, trent’anni dopo il suo esordio episcopale in terra sarda con alle spalle l’eredità di discepolo prediletto di monsignor Bettazzi, interprete della dottrina sociale della Chiesa. «Avrei dovuto stare in questo nuovo incarico qualche mese», disse prendendo possesso della diocesi. Vi rimarrà qualche anno perché essere cardinale, “principe della Chiesa” è innanzi tutto farsi servo del Vangelo, mettersi a disposizione “senza se e senza ma”.

Ora Iglesias ha il suo nuovo vescovo nella persona di Mario Farci, primo preside non gesuita della Facoltà Teologica della Sardegna, mentre Arrigo Miglio è a Roma per guidare la Chiesa, nel Collegio Cardinalizio, in questo delicato momento di transizione.

Per ragioni di età non entrerà in Conclave ma, visti i precedenti, è sempre pronto e disponibile a qualsiasi sorpresa.

RIPRODUZIONE RISERVATA