La scalata di Azzi: «Ho dovuto lottare per arrivare qui» 

Poco meno di tre anni fa, il 4 ottobre 2020, Paulo Azzi esordiva in Serie D con la maglia del Seregno. Ieri, invece, è arrivato il debutto in Serie A dopo una lunga ascesa e sette ottimi mesi con il Cagliari, risultando utilissimo nella rimonta promozione della scorsa stagione. «Per me è una grande gioia, ho fatto un lungo percorso qui in Italia dove sono ormai da dieci anni», la sua felicità dopo lo 0-0 col Torino: «Ho subito ricevuto tanti messaggi dagli amici conosciuti da quando sono qui. Sono contento per la squadra: abbiamo creato un gruppo meraviglioso, ci diamo tutti la carica. Anche chi non gioca. In campo ho cercato di rimanere concentrato e fare quello che chiedeva Ranieri, ossia stringere quando la palla era dall’altra parte e stare attento nell’uno contro uno per poi ripartire sfruttando la velocità dei tre davanti».

Salto di categoria

Azzi è arrivato in Italia nel gennaio 2014 al Cittadella, dove ha collezionato le sue prime quattro presenze in Serie B seguite dall’unica con lo Spezia nel dicembre 2015. Poi tanta C con diverse squadre e un breve passaggio nei Dilettanti nella prima parte del 2020-2021. Da lì è iniziata la sua ascesa, con le promozioni in B col Modena e soprattutto in A col Cagliari. Il laterale brasiliano spiega qual è il segreto per prendersi il massimo campionato partendo dalla D: «La fame ti dà quella voglia di cercare qualcosa in più. Ho dovuto scalare montagne per arrivare a questo momento, crescere, lavorare e lottare». Come lui, ieri hanno esordito in A anche Dossena, Luvumbo, Makoumbou e Oristanio.

Buon punto

Lo 0-0 col Torino, al ritorno in A, dimostra come il Cagliari abbia le qualità per giocarsela in questo campionato. «Per noi vale tanto lo spirito che abbiamo mostrato, iniziando in trasferta col caldo e in uno stadio difficile», dice Azzi: «Dobbiamo portarlo nelle prossime partite, usando la forza del gruppo e la fame. Poi Ranieri ci trasmette grande fiducia. Magari in alcuni palloni potevamo essere più lucidi: ci sono state occasioni, come quella di Nandez dove il loro portiere ha fatto una bella parata. Nell’ultimo passaggio siamo stati un po’ frenetici, lavoreremo per riuscire a fare meglio». Magari già dal prossimo turno, con l’Inter alla Domus: «Una partita da giocare con la stessa mentalità, ossia lottare, crederci e avere la spinta dei nostri tifosi che per noi vale tanto. Anche a Torino sono venuti a seguirci, so che lunedì saranno la nostra forza in più». E Azzi affronterà la partita avendo già dimostrato che in Serie A ci può stare eccome.