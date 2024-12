la scalata della cos 

Sarnese 0

Cos 2

Sarnese (4-4-2) : Bonucci, Vecchione, Samotti, Uliano (1’ st Mancino), Lagzir, Munoz, Labriola, Altobelli, De Nova, Manuzzi (19’ st Panzera), Marini (19’ st Lfareh). In panchina Bufano, Callegari, Serio, Maresca, Basile, Gasti. Allenatore Giovanni Cavallaro.

Costa Orientale Sarda (4-3-2-1) : Maurizio Floris, Piredda, Servegnini, Demontis, Boi (44’ st E. Loi), Cabiddu, Morlando, Sheb, Mattia Floris, Romano (30’ st Ladu), Pinna (34’ st A. Loi). In panchina Xaxa, Piseddu, E. Loi, Sulis, Marras, Santoro, Mameli. Allenatore Sebastiano Pinna.

Arbitro : Wael Abu Ruqa di Roma.

Reti : pt 44’ De Nova (autorete); st 44’ Enrico Loi.

Note : espulso De Nova al 48’ st; ammoniti Demontis, Cabiddu, Munoz, Vecchione, Lfareh; angoli 5 a 2 per la Sarnese; recupero 4’ pt e 5’ st.

Sarno. La Costa Orientale Sarda si fa un gran regalo di Natale. Con una rete per tempo gli uomini di Sebastiano Pinna espugnano il “Felice Squitieri” di Sarno: è il quarto risultato utile consecutivo in trasferta ma anche la terza vittoria di fila lontano da casa, dal campo di Tertenia.

Tre punti d’oro che permettono di agganciare l’Atletico Uri e avvicinare la zona playout, ora distante una sola lunghezza.

La gara

Nel primo tempo al 5’ punizione dalla trequarti di Uliano, la palla sorvola la traversa. Al 16’ Cabiddu s’invola sulla destra, si accentra e calcia ma la mira non è precisa. Al 20’ Demontis dalla destra calcia sul primo palo, Bonucci devia in angolo. È un buon momento per la Cos: due minuti dopo Piredda recupera palla in mezzo al campo e verticalizza per Boi che viene però anticipato da Bonucci in uscita. Alla mezzora Morlando salva sulla linea la conclusione di Lagzir. Al 44’ la Cos passa in vantaggio: cross dalla sinistra di Mattia Floris e deviazione sfortunata in rete del difensore granata De Nova.

Secondo tempo

Nella ripresa al 3’ Maurizio Floris respinge una conclusione di Labriola. Al 10’ girata di Mancino, Floris si rifugia in angolo. Al 12’ traversone di Mattia Floris, Altobelli devia rischiando un’altra autorete. Al 23’ Romano da buona posizione sfiora l’incrocio dei pali. Poco dopo risponde Mancino, il suo tiro si perde di poco sul fondo. Al 41’ ci prova Altobelli ma Floris devia in corner. Allo scadere Enrico Loi, entrato da pochi secondi, con un tiro sul primo palo dall’interno dell’area batte Bonucci. Al 43’ espulso De Nova.

