Al Buoncammino.
05 gennaio 2026 alle 00:04

la scalata del santa teresa mette nei guai il sant’elena 

Santa Teresa 3

Sant’Elena 0

Santa Teresa (4-4-2) : Pedelacq; Canu (9’ st Arbus), Braga, Traore (32’ st Secci), Gavagni; Moussa, Ziani, Owen, Djedje (39’ st Sardo); Siamparelli (14’ st Saiu), Carlander (20’ st Alluttu). In panchina Mamadou, Generoso, N. Sanna, Tedde. Allenatore Levacovich.

Sant’Elena (4-3-3) : Daga; Boi (14’ st Giancarli), Mechetti, Mancusi, Pitzalis (20’ Minerba); Thiam (7’ st Iesu), Delogu, L. Sanna (41’ Paci); D’Agostino, Ragatzu, Pilleri (1’ st Niang). In panchina Casula, Cogoni, Angiargia, Diouf. Allenatore Rinino.

Arbitro : Oliva di Nocera Inferiore.

Reti : pt 6’ Carlander, 39’ Braga (r); st 8’ Gavagni.

Note : espulso al 38’ del pt Delogu. Ammoniti Canu, Djedje (S), Iesu e D’Agostino (SQ). Recupero: 3’ pt-0’ st. Spettatori circa 200.

Santa Teresa gallura. Con un netto 3-0 il Santa Teresa batte il Sant’Elena nello scontro salvezza della prima di ritorno del campionato di Eccellenza e con 17 punti balza fuori per la prima volta dalla zona retrocessione.Decisive al Buoncammino, nella seconda vittoria casalinga, le reti di Carlander e Braga (su rigore, mani in area) nel primo tempo e del talento del vivaio Gavagni, che chiude i giochi a inizio ripresa. Sotto la pioggia battente la squadra di Fabio Levacovich si regala il terzo successo consecutivo al termine di una sfida difficile, con l’ultima della classe arrivata in Gallura affamata di punti ma in difficoltà già nella prima frazione, complice l’espulsione di Delogu. A Tortolì si va a caccia del poker.

