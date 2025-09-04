La Sbandaband a Sanremo rock 

Le luci, il sipario, l’emozione di calcare il palco più iconico della musica italiana. Non per la prima, bensì per la seconda volta. La “Sbandaband” è pronta a tornare al Teatro Ariston di Sanremo. Un ritorno che sa di consacrazione per la band oristanese, che da otto anni porta avanti un rock fatto di testi originali e arrangiamenti potenti. Non è un colpo di fortuna: nel 2023 il gruppo ha conquistato la finale regionale a Iglesias, classificandosi tra i primi tre, e pochi mesi dopo si è distinto al Sanremo Rock, dove si è piazzato tra i primi venti su 250 artisti provenienti da tutta Italia. «È stata un’emozione enorme – ricorda il frontman Mauro Cicu – e ci ha dato diritto a una seconda chance». Opportunità che lo scorso anno non hanno potuto cogliere a causa di un lutto, ma che oggi torna a bussare più forte che mai.

A Sanremo il 12 e 13 settembre la Sbandaband presenterà il nuovo brano “Guardiamo lontano”, una ballata rock dal forte impegno civile. «Ci chiediamo se esista davvero la libertà e soprattutto la dignità – spiega Cicu –. Non vorremmo più vedere nessuno morire in una corsia d’ospedale». Un messaggio potente, che la band nata tra Oristano, Marrubiu e Terralba porterà davanti alla giuria del concorso con l’entusiasmo di chi vive ogni nota come un atto di verità. La formazione è ormai rodata, ma anche aperta a nuove energie. Dietro la batteria c’è il più giovane, Davide Gervasini, 25 anni, entrato solo un anno fa. Al basso il veterano Luciano Soffiato, mentre Giacomo Car porta cori e chitarra acustica. A completare il quadro il chitarrista solista e armonicista Paolo Leotardi e la voce di Mauro Cicu, che firma il 90 per cento dei testi: «Gli arrangiamenti – precisa – sono frutto di un lavoro condiviso. È davvero questa la nostra forza».

La loro cifra stilistica è chiara: un rock che guarda agli anni Settanta e Ottanta, senza rinunciare a un linguaggio contemporaneo. Brani come “Pistillone” e “Libera Cammini”, dedicato alle donne, mostrano la capacità della band di unire energia e impegno. «L’esperienza di due anni fa è stata grandiosa – conclude Cicu –. Tornare su quel palco significa confrontarsi con i più grandi e dimostrare che anche da una realtà piccola come la nostra si può arrivare lontano».

