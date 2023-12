La Satta-Spano-De Amicis chiusa per topi:  bimbi a casa e niente lezioni in via Angioy 

I topi cacciano via gli alunni dalla scuola primaria e da quella dell’infanzia dell’Istituto comprensivo statale “Satta-Spano-De Amicis”. Chiusa ieri ai bambini la sede di via Angioy, la scuola ha aperto solo per i tecnici di una ditta privata di eseguire un intervento di derattizzazione. L’ordinanza firmata dal sindaco, Paolo Truzzu, dispone la chiusura da mezzogiorno di ieri fino a mezzanotte di oggi: due giorni senza lezioni per consentire ai tecnici di sistemare in giro le esche nocive per i ratti e dare a questi ultimi il tempo per girare indisturbati nell’edificio scolastico e inghiottire le esche.

I tecnici domani al lavoro

La questione della presenza dei ratti continua a creare emergenze in tutti i quartieri della città, e questo costringe le autorità pubbliche a inviare le squadre di tecnici specializzati per bonificare le aree pubbliche dove sono state segnalate le colonie di topi. Gli operatori del Servizio anti insetti della ProService (che fa capo alla Città metropolitana) sono chiamati domani mattina a compiere l’ennesima “missione” in pieno centro. Stavolta si interviene, dalle 8.30 alle 10.30, in piazza Garibaldi e in via Ischia in corrispondenza delle aree di pertinenza pubblica.

Le precauzioni da prendere

Una nota del Comune invita la popolazione a rispettare le norme per evitare brutte conseguenze legate alla derattizzazione. Tra queste, non danneggiare o sottrarre postazioni di distribuzione del prodotto, non toccare, manomettere o asportare il prodotto, evitare di far avvicinare gli animali domestici liberi o privi di museruola, abbandonare rifiuti nelle aree dove si interviene.

RIPRODUZIONE RISERVATA