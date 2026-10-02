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Il caso.
03 ottobre 2026 alle 00:28

La “Satta” in gioco solo a cose fatte 

Capitale del Libro, Fenu: «Biblioteca coinvolta se vinceremo il titolo» 

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Soltanto se Nuoro si aggiudicherà il titolo di Capitale italiana della Cultura, la Fondazione per la biblioteca Satta sarà coinvolta nel progetto. Esclusa da ogni ragionamento negli atti preparatori della candidatura e nella costruzione del progetto «Radici di carta, visioni di futuro», presentato al MiC a Roma lo scorso 29 settembre, tornerà in gioco in seconda battuta.

Il sindaco

È lo stesso Fenu a parlare di coinvolgimento delle realtà locali in caso di assegnazione del titolo. «Il Comune ha presentato un progetto che contiene obiettivi, idee progettuali e attività da realizzare - dice il primo cittadino -. Nel dossier sono state individuate anche le realtà da coinvolgere nella fase attuativa: è in questo quadro che si inserisce il riferimento alla biblioteca Satta». Precisa: «La Satta è un punto di riferimento essenziale per Nuoro e per il territorio. In caso di assegnazione del titolo, le idee progettuali che la riguardano saranno sviluppate e realizzate insieme alla Fondazione e agli operatori della biblioteca, valorizzandone le competenze e l’esperienza. Le scuole, le librerie, le case editrici e le altre realtà indicate nel dossier, saranno coinvolte nello sviluppo e nella realizzazione delle attività previste dal programma».

La presidente

Dalla Fondazione arriva ora la conferma della collaborazione. «Non abbiamo alcun dubbio», sostiene Alessandra Corrias, «se la candidatura a Capitale del libro, così come tutti auspichiamo, andasse in porto, o se comunque il progetto venisse finanziato, la biblioteca Satta sarebbe beneficiaria di questa e altre future, importanti opportunità», dice. Aggiunge poi che la collaborazione non può esaurirsi con la candidatura e parla di progetti futuri e in fase di realizzazione come la nuova convenzione per i servizi bibliotecari di primo livello, la biblioteca di Monte Gurtei e il nuovo immobile donato in comodato d'uso dal cittadino Bruno Piras. In un'ottica più ampia e a lungo termine, Corrias dichiara: «Siamo quasi arrivati al traguardo e siamo convinti che il Comune di Nuoro stia e starà sempre dalla parte della biblioteca Satta, che sta affrontando un processo di rinnovamento epocale in cui ciascuno dei protagonisti chiamati a gestire questo passaggio sta svolgendo il suo ruolo con totale dedizione, nell’interesse di un’istituzione fondamentale per l’intera comunità. Il passaggio da Consorzio a Fondazione rappresenta un caso praticamente unico. I progressi sono stati enormi».

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