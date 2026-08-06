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Assemini, ingresso gratuito
07 agosto 2026 alle 01:22

La satira pungente di Sabina Guzzanti questa sera alle 21 

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Doppio appuntamento oggi e domani ad Assemini. Si comincia questa sera alle 21 con Sabina Guzzanti con un evento organizzato dalla Via del Collegio nell’ambito del fitto cartellone de “L'Estate Asseminese 2026”. Lo spettacolo “Liberidì Liberidà”, scritto, diretto e interpretato da Sabina Guzzanti, si svolgerà negli spazi dell’Anfiteatro Comunale di Assemini, con ingresso gratuito limitato solo dal numero dei posti a disposizione.

L’attrice e sceneggiatrice non perde mai occasione per esprimere le proprie posizioni in merito allo stato delle cose in materia di libertà del pensiero, tema che le è molto caro. Con il suo inconfondibile stile, che mescola ironia tagliente e critica sociale, “Liberidì Liberidà” invita gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze.

Nell’ambito della rassegna “Estate al parco”, domani al Parco delle Terrecotte alle 21 comincerà una serata di musica, tradizione e arte in cui verrà ricordato lo street artist Davide Pils, scomparso tre anni fa, attraverso immagini e testimonianze di chi lo ha conosciuto, come amici, altri artisti e colleghi.

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