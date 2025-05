La Sassari-Olbia già da rattoppare 

Sette chilometri, un manto fresco di bitume, operai al lavoro e quattro corsie che si riducono a una, a pochi mesi dalla consegna della strada più agognata d’Italia, la Sassari-Olbia. Dal bivio di Ozieri fino al bivio di Ardara si torna all’antico, a quando la Sassari-Olbia era un trappolone. Una corsia al posto di quattro, che ha irritato cittadini, automobilisti e pure il sindaco di Ardara, Francesco Dui. Che ha interloquito con tutti e che da tutti è stato rassicurato: fine lavori il 16 maggio, gli hanno detto, bisogna pazientare pochi giorni. L’ordinanza dell’Anas parla chiaro: traffico chiuso in entrambe le direzioni, per entrambe le corsie, del tratto dalla rotatoria di nuova realizzazione dello svincolo di Chilivani.

Opera funzionale

Fino a quel giorno sarà incompleta, la felicità della strada supermoderna, quella che dopo quindici anni ha cancellato la “strada della morte”, la vecchia Sassari-Olbia, poco più che una mulattiera, fino al 2001. I lavori di bitumazione intervengono ora alla fine del primo lotto, il primo a essere stato consegnato anni fa. Il tratto su cui si sta di nuovo intervenendo è tra la fine del lotto 1 e l’inizio del lotto 2. Ma non è finita. Alle porte di Sassari si affronta una altra gimcana: quella a ridosso delle gallerie di Chigghizzu. Curva, anche lì, e dirottamento nella prima delle due gallerie, quella completata, in attesa che vengano finalmente conclusi i lavori della seconda galleria.

«Per noi sono ancora disagi – dice il sindaco di Ardara, Francesco Dui – Ho provveduto personalmente a chiamare la ditta Pessina, appaltatrice dei lavori, loro mi hanno rassicurato sulla celerità dei lavori. Abbiamo chiesto che si partisse un tratto più avanti, per limitare i disagi. I lavori vanno fatti ma cercando di ridurre al minimo i disagi. Dopo tanti anni abbiamo il diritto di avere una strada funzionale e moderna, senza interruzioni».

Statale moderna

La Sassari-Olbia era tristemente nota come la strada delle croci. Una sola carreggiata, transitata da centinaia di camion ogni giorno, con sorpassi obbligati quanto azzardati, dove sino al 2012 ogni chilometro corrispondeva a un morto (80 le vittime degli incidenti sino all’apertura dei cantieri). Da quella strada, dopo denunce durate anni, si è finalmente passati alla quattro corsie con percentuali di sinistri stradali mortali bassissima. Una strada moderna e funzionale, che non è stato comunque facile costruire, in un percorso travagliato fatto di cantieri aperti e interrotti in continuazione, variazioni in corso d’opera e persino infiltrazioni della criminalità organizzata.

La storia

Oltre 13 anni per avere 80 chilometri (divisi in dieci lotti) a quattro corsie che a dicembre, data della consegna, sono stati accolti con entusiasmo dai sindaci del territorio, che vi hanno visto una promessa di crescita economica e sociale. Il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, alla consegna dei lavori aveva ricordato che i suoi mandati coincidevano con la storia dei cantieri. Per Berchidda e per altri paesi, come Oschiri, questa strada ha avuto persino un significato una rinascita in termini di residenti. per non parlare poi dei tempi dimezzati di percorrenza per Sassari e Olbia.

L’opera

Il percorso è stato accidentato ma ora la Sassari-Olbia è una delle strade più moderne e funzionali dell’Isola. Collega porti e aeroporti, dà un’impronta di efficienza per il Nord Sardegna. Certo, a pochi mesi dal taglio del nastro, i lavori di bitumatura e di rattoppo fanno storcere il naso a molti. A questo si aggiungono i lavori nelle gallerie, all’ingresso di Sassari. Cantieri che sembrano infiniti a chi indossa panni del pendolare, insegnanti, bancari, operai, che ogni giorno lasciano Sassari diretti alla Gallura, e viceversa.

Il pacchetto di interventi Anas in Sardegna è stato di quasi cinque miliardi, di cui 800 milioni per le manutenzioni e oltre quattro miliardi per nuove opere. Per quanto riguarda la Olbia-Sassari, ora l’obiettivo di Anas è il collaudo come infrastruttura primaria con tecnologie e servizi da smart road, ossia una strada connessa con i veicoli.

