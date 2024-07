La “Sassari” in Libano, missione di pace 

I "Dimonios” nell’inferno del Libano, dove Israele e Hezbollah continuano a scambiarsi raid a colpi di missili sulle linee di confine. Nelle prossime settimane, a partire da agosto, la Brigata “Sassari” assumerà il comando del contingente italiano e del settore Ovest di Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon), la missione portata avanti dalla Forza multinazionale di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del Sud, «il cui mandato consiste nel garantire il rispetto della risoluzione 1701 dell’11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu», spiegano i vertici dei sassarini. In sostanza, la risoluzione prevede il monitoraggio della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano, l’assistenza al governo di Beirut nell’esercizio della sovranità sul territorio e nel garantire la sicurezza dei confini, in particolare dei valichi di frontiera con Israele. La missione Unifil ha peraltro anche lo scopo di assistere la popolazione civile e sostenere le forze armate libanesi per stabilizzare l’area e prevenire un ritorno delle ostilità, oltre a creare le condizioni per una pace duratura tra i due Stati nonostante oggi si assista a una vera escalation.

In campo

Il comando dell’operazione, denominata “Leonte”, viene spiegato ancora dalla “Sassari”, sarà affidato al generale Stefano Messina, comandante della Brigata: l’alto ufficiale da agosto a febbraio sarà a capo di un contingente di circa 3.500 caschi blu del quale fanno parte 1.000 militari italiani e tra questi sono presenti oltre 500 sassarini appartenenti al Comando Brigata, al 151° Reggimento fanteria “Sassari”, al Reggimento logistico “Sassari”, al 5° Reggimento genio guastatori di Macomer e al 45° Reparto comando e supporti tattici “Reggio”. Per le forze di stanza in Sardegna si tratta della terza missione in Libano dopo il mandato semestrale del 2016 e del 2020-21, dove i “Dimonios” «hanno maturato un bagaglio professionale di indiscusso valore, ma soprattutto un’approfondita conoscenza della cultura e delle tradizioni locali», afferma in una nota il tenente colonnello Marco Mele, a capo della Sezione pubblica informazione della Brigata Sassari. Il dispiegamento dei militari sardi inizierà già nei prossimi giorni con la partenza di un primo gruppo dall’aeroporto di Cagliari-Elmas e si completerà entro la prima decade di agosto.

I precedenti

Durante il secondo mandato della “Sassari” sotto l’egida di Unifil (nel periodo 2020-21), l’impegno di pacificazione dei militari sardi in Libano non è venuto a mancare neppure durante il periodo drammatico della pandemia. Inoltre i militari sardi intervennero per alleviare le grandi sofferenze e i sacrifici patiti a causa della devastante esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut, quando un incendio provocò la deflagrazione e un cratere di 43 metri di profondità, distruggendo oltre 7.000 case. In quell’occasione, un convoglio del contingente italiano di Unifil, in coordinamento con il Comando operativo del vertice interforze (Coi) dello Stato maggiore della Difesa, entrò a Beirut nelle ore immediatamente successive all’esplosione nel porto per sgomberare via terra i feriti e accompagnare fuori dalla zona coinvolta nel disastro il personale italiano e delle Nazioni Unite. (g. d.)

