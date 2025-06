La Sartiglietta piange Antonio Madeddu 

Il mondo equestre sardo piange Antonio Madeddu, per anni figura centrale nell’organizzazione della Sartiglietta e presidente dell’associazione Ippica Giara oristanese. Si è spento nel sonno a 74 anni, proprio alla vigilia di una manifestazione sportiva che avrebbe dovuto tenersi ieri nel suo centro ippico di Fenosu, dove era al lavoro fino al giorno prima. Madeddu ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione dell’equitazione giovanile e paralimpica. Al mondo dei cavalli si era avvicinato per seguire la passione del figlio Antonello, atleta “speciale” capace di conquistare titoli internazionali nelle discipline paralimpiche. Proprio a Fenosu ha organizzato più volte i Campionati Italiani Fisdir, offrendo un punto di riferimento nazionale per l’inclusione sportiva. Ma è con la Sartiglietta che ha lasciato il segno più profondo. Dopo la scomparsa di Antonio Casu, patron del Giara club, con il quale ha diviso la scena sul percorso di via Duomo, ha portato avanti con passione l’organizzazione della giostra dei più piccoli. Sotto la sua guida, la giostra è cresciuta, formando decine di piccoli cavalieri oggi protagonisti delle pariglie. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, come testimoniano i messaggi di quanti hanno voluto ricordare il suo impegno instancabile, il contributo fondamentale alla crescita dell’equitazione inclusiva in Sardegna. ( m. g. )

