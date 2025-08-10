La Sartiglietta incanta migliaia di persone tra emozioni e brividi 

Il caldo torrido non è un problema. Il coraggio e la bravura dei mini cavalieri e l’entusiasmo del pubblico hanno la meglio sul sole del dieci agosto. La Sartiglietta estiva di ieri, versione 35 gradi, ha regalato ai tanti turisti uno spettacolo mozzafiato. Per la Pro loco, promotrice dell’evento, un nuovo successo da incorniciare. Per Francesca Dessì, la mini amazzone di undici anni che ieri ha vestito i panni de su componidoreddu, un sogno invece che si realizza.Dopo essersi il rito della vestizione, velocissima sul suo destriero bardato di rosette viola e oro rosa ha provato a centrare la stella che però è caduta sulla sabbia. A mandare la folla in delirio ci ha pensato però Gabriele Piras, 17 anni: ha centrato il bersaglio. Dopo di lui stella per il piccolissimo Lorenzo Aru, sette anni. È stato premiato dal padre Salvatore, Componidori per il Gremio dei falegnami a febbraio scorso. Tra loro abbracci, baci e tante emozioni. Centro poi per Francesco Tumbarello. Applausi per Giulia Sechi, figlia d’arte: la mamma è Manuela Colombino, amazzone della Sartiglia. Stella poi per Lara Carta e Elio Sanna. Su componidoreddu si riprende subito la scena: riesce ad infilzare la stella con su stoccu. E la folla va in delirio. Centro anche per su terzu Laura Firinu. La corsa, accompagnata dal rullo dei mini tamburini e trombettieri della Pro loco e alla quale hanno partecipato i cavalieri della Giara Oristanese e dell’associazione Eleonora d’Arborea, si è chiusa con 8 stelle e una remada spettacolare di Francesca Dessì. Poi ecco le pariglie.

