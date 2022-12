La Sartiglia non illumina il Natale 

Sotto l’albero anche un po’ di Oristano. In mezzo a profumi, accessori, gioielli e capi d’abbigliamento c’è un segmento di nicchia che cerca di ritagliarsi uno spazio in queste festività natalizie: è quello più legato alla tradizione. Non solo cesti con le eccellenze del territorio da portare in tavola, ma piccoli capolavori realizzati dagli artigiani locali e oggetti (pochi a dire il vero) che richiamano la Sartiglia. Esiste solo un piccolo-grande problema: questi regali si possono acquistare solo andando di persona all’Infopoint della Fondazione in via Eleonora.

Le idee

Libri, poster, gioielli sono alcune tra le idee regalo proposte nell’Info point di via Eleonora. Le rosette che colorano le bardature dei cavalli diventano oggetti da appendere all’albero o da impacchettare. «Un dono simbolico e originale che parla oristanese - spiega il direttore della Fondazione Oristano, Francesco Obino - Dal prossimo anno contiamo di riuscire a proporre per tempo anche pacchetti turistici per assistere alla Giostra».

Pochi ricavi

Ma che qualcosa non funzioni nell’organizzazione della vendita si può capire leggendo il bilancio di previsione 2022 nel quale il ricavo del merchandising targato Sartiglia arriva ad appena 10mila euro. D’altra parte è un privilegio riservato solo a chi fisicamente fa tappa in città: nessuna vendita in rete al momento, anche se dalla Fondazione assicurano che «nel nuovo sito ci sarà spazio anche per l’e-commerce».