La Sartiglia in diretta 

Oggi Videolina trasmette in diretta La Sartiglia di Oristano. Dalle 11.30 verranno proposte tutte le fasi della giostra del Gremio dei Contadini: si inizia con la vestizione de Su Componidori. Quest’anno a guidare la giostra ci sarà Diego Pinna affiancato da Angelo Porta e Pietro Putzulu. Tutti i 120 cavalli partecipanti sfoggeranno una rosetta rossa, realizzata da Katy Fiori, in tal modo la manifestazione vuole richiamare l’attenzione sulla lotta contro la violenza sulle donne. Il commento è affidato a Giacomo Serreli, che ospiterà per la sua cronaca Roberto Toriggia e Andrea Lombardi. Alle 13 spazio al telegiornale di Videolina con collegamenti da Oristano a cura di Mario Tasca, e alle 13.30 si proseguirà in diretta con le discese alla stella, e infine le spettacolari pariglie nella via Mazzini.